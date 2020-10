RIMANDATO “CUM PANIS”, L’EVENTO DEI PRODOTTI DI ECCELLENZA IN MEMORIA DI GIOVANNI CIALONE

L’AQUILA – Nonostante le ultime disposizioni anti-Covid non lo vietassero espressamente, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi “Cum Panis”, l’evento organizzato all’Aquila da Virtù Quotidiane e Slow Food per celebrare i prodotti di eccellenza in memoria del compianto Giovanni Cialone.

Il programma prevedeva tre momenti di confronto, uno show cooking dello chef stellato William Zonfa, la partecipazione del pasticcere emergente Federico Marrone e la degustazione dei Presidi Slow Food, e tutto si sarebbe svolto nel massimo rispetto delle norme contro il contagio.

Ma la mancanza della giusta serenità e l’atmosfera che si respira in città, non avrebbero reso la manifestazione godibile al cento per cento.

Per questo, si è deciso di rinviare l’evento, in programma sabato 24 ottobre a Palazzo Pica Alfieri, a data da destinarsi.

L’organizzazione coglie l’occasione per ringraziare gli sponsor, senza la cui generosità non si sarebbe potuto realizzare l’evento: la Techno Restauri srl di Roma, Hevea, Steant, Maitre d’Hotel, Farmacia Longara, Jolly Graph, Wash Agency, Norcineria Bingo e Pippa, I Due Magi, Il Vicoletto, Gianmarco Capannolo, Quantobasta scuola di cucina, Piantate Lunghe, B&B Palazzo Cappa, Mercato Contadino, Ais.

