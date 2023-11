RIMBORSI LIBRI ANNO 2023/24 A CHIETI: DOMANDE ENTRO IL 15 DICEMBRE. GIAMMARINO, “RICHIESTA CON APP”

CHIETI – Sarà possibile fare domanda fino alle ore 10 del 15 dicembre prossimo a Chieti per avere il rimborso relativo ai libri di testo dell’anno 2023/24 la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.

Si parla di una misura resa possibile da fondi regionali che assicurano una copertura massima pari a 297,23 euro per ogni alunno della scuola secondaria di I grado ed il primo e secondo anno di corso della scuola secondaria di II grado e una somma pro capite massima di 221,83 euro per ogni alunno, avente diritto, che frequenta la scuola secondaria di II grado (3°, 4° e 5° anno di corso).

La domanda potrà essere inoltrata tramite l’app SmartPa, previa autenticazione con Spid. L’avviso sul sito del Comune: https://www.comune.chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-domanda-rimborso-libri-anno-scolastico-23-24.html

“Possono fare domanda tutti gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, che sono residenti a Chieti e appartengono a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Teresa Giammarino – . La domanda potrà essere inoltrata tramite l’app con la documentazione anagrafica richiesta e quella fiscale attestante gli acquisti, necessaria a vedersi riconosciuto il beneficio che non potrà essere riconosciuto a studenti destinatari di altri contributi destinati allo scopo. Non potranno essere rimborsati atlanti, dizionari, testi consigliati e materiale scolastico, nonché tablet e altri dispositivi digitali. L’auspicio è quello di evitare il ripetersi di disagi e tempi lunghi per il rimborso, a tale scopo gli uffici sono a disposizione per dare informazioni e supporto affin ché arrivino in tempo il maggior numero di domande”.