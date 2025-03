RIMBORSI MENSE SCOLASTICHE PESCARA: TOPPETTI, “NO RICHIESTE MA ACCREDITI DIRETTI A FAMIGLIE”

PESCARA – “La società la Serenissima procederà con la cessione diretta alla Elior del credito maturato dalle famiglie che hanno pagato in anticipo le rette delle mense scolastiche di Pescara. Questo significa che i genitori non dovranno presentare alcuna richiesta di rimborso, ma troveranno già accreditate sui propri nominativi le somme. La decisione, ottenuta dopo una lunga trattativa con la Serenissima, è già stata comunicata inserendola sulla piattaforma pescara.ecivis.it e sul sito istituzionale del Comune di Pescara, all’indirizzo comune.pescara.it, tra le news, per informare tutte le famiglie, e rappresenta una ottima boccata d’ossigeno che ci permette di risolvere quello che alcuni genitori avevano segnalato come un disagio in tale momento di transizione della gestione del servizio di ristorazione scolastica”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti. “Avevamo affrontato la necessità nel corso di una Commissione consiliare nei giorni scorsi – ha ricordato l’assessore Toppetti – rendendo nota la procedura che, su disposizione de La Serenissima, le famiglie avrebbero dovuto seguire per ottenere il rimborso delle rette eventualmente già pagate alla società che dall’8 marzo scorso ha cessato la sua fase gestionale. Ovvero alle famiglie era stato chiesto di inviare una mail alla stessa Serenissima che avrebbe provveduto al riaccredito delle somme. Raccogliendo la richiesta di intervento pervenuta da alcune famiglie, ho però riaperto il dialogo e il confronto con la Serenissima al fine di individuare una soluzione più soddisfacente per tutti e finalmente siamo riusciti ad aprire una breccia: stamane è pervenuta la comunicazione ufficiale in merito al trasferimento dei crediti detenuti dalla Serenissima Ristorazione alla Concessionaria Elior/Sh Gestioni”.

“A seguito di tale operazione, nei prossimi giorni verranno aggiornati i saldi relativi agli utenti che risultano titolari di credito. Dunque ora il nostro invito all’utenza, che non dovrà mandare alcuna mail, è solo quello di monitorare eventuali aggiornamenti e rivolgersi agli uffici competenti per ogni ulteriore informazione. Ringraziamo ovviamente la Serenissima e la Elior per la collaborazione che stanno garantendo in questi giorni di transizione, confermando la disponibilità dell’amministrazione comunale a raccogliere le ulteriori istanze e necessità delle famiglie”.