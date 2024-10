RIMPATRIATA BIS DEI LICEALI AQUILANI DEL COTUGNO: OSPITI A ROMA DELL’EX AMBASCIATRICE ACCILI

L’AQUILA – La prima reunion, a 50 anni dal diploma al liceo Cotugno, è stata una esperienza talmente gradita e dagli esiti insospettati al punto che ne hanno organizzata un’ altra. Protagonisti di questa storia infinita di affetto, amicizia e sana nostalgia sono gli ex alunni del corso B del Classico dell’Aquila che nello scorso luglio si sono rivisti nella splendida location di Palazzo Ciolina, messa a disposizione da Paola Bellisari.

La presenza dell’Arcivescovo emerito dell’Aquila, Giuseppe Molinari, all’epoca insegnante di religione al classico, ha trasformato quella rimpatriata in un vero e proprio evento molto partecipato visto che alcuni sono tornati all’Aquila da Svizzera, Lombardia, Val d’Aosta e Roma. C’erano tutti o quasi. E, allora, Marisa Assunta Accili, ex ambasciatrce italiana in Ungheria, figlia del compianto senatore Achille, assente giustificata per lieve indisposizione all’incontro aquilano, ha organizzato ella stessa un altro evento, altrettanto indimenticabile, invitando gli ex compagni di classe che tanto voleva rivedere, in un luogo ameno come pochi, immerso nel verde, ovvero il Circolo degli Esteri sul Lungotevere a Roma città dove vive.

“Siamo stati deliziati “, ha commentato nel ringraziarla la stessa Bellisari, facendosi portavoce di tutti, “da tante cose belle e buonissime servite con cura e discrezione e coccolati dal tuo affetto. Un piacere per gli occhi, le papille e il cuore”. Poco da aggiungere.Un altro momento emozionante che ne lascerebbe ipotizzare un terzo con luogo e data da individuare. Le fotografie e i messaggi entusiasti nella chat di queste persone ha reso forte il dispiacere di chi, per forza maggiore, non ha potuto recarsi colà e apprezzare l’offerta. Gli assenti, del resto, hanno sempre torto. Ma, visti i precedenti, non finisce qui.

Ecco, dunque, i partecipanti all’incontro romano, oltre alla succcitata padrona di casa: Margherita Colagrande, Paolo Leopardi, Maria Vittoria Mucciante, Alberto Baiocco, Emilia Di Pasquale, Massimo Occhionero, Anna Tatoni, Maurizia Marchetti, Luigi Irace, Paola Bellisari, Vera Giangiuliani, Francesco Nolletti.