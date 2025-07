ROMA – “L’eolico marino galleggiante garantirebbe al Paese una maggiore sicurezza energetica e l’avvio di una filiera industriale capace di proiettare l’Italia in una posizione di rilievo nell’industria eolica dell’intero bacino del Mediterraneo garantendo, come in Sicilia, rilevanza al ruolo delle Regioni che guardano con interesse alle ricadute economiche e sociali positive sul proprio territorio”.

Lo ha detto, in un convegno dedicato alle opportunità della Blue Economy in Sicilia, organizzato dalla Fondazione Univerde, Riccardo Toto, direttore generale di Renexia, Spa del gruppo industriale che ha preso i natali nel territorio d’Abruzzo, e figlio dello storico patron e fondatore del Gruppo, Carlo Toto.

“Serve, tuttavia, una integrazione del decreto Fer2 – ha aggiunto Toto – con l’obiettivo di distinguere tra eolico marino tradizionale e flottante, due tecnologie molto diverse tra loro anche per costi di realizzazione. Inoltre, è importante aumentare il contingente di eolico marino galleggiante al 2040 ad almeno 15GW per allinearlo agli strumenti di programmazione vigenti. Inoltre, è necessario prevedere la possibilità di accedere alle aste per i soli progetti con Autorizzazione Unica, ed evitare così il rischio di assegnare la tariffa a progetti che, con la sola VIA (Valutazione Impatto Ambientale), potrebbero non ottenere l’autorizzazione ad essere costruiti”.

Toto ha anche ricordato che senza tali modifiche, industria e investitori non sono nelle condizioni di sviluppare in maniera efficace l’unica tecnologia – l’eolico marino galleggiante – che ha le più alte possibilità di sviluppo nel settore delle rinnovabili per le sue grandi capacità di produzione energetica e il suo impatto zero a livello ambientale e paesaggistico, vista la grande distanza degli impianti dalle coste.

“Questa potenzialità va sfruttata per realizzare una nuova filiera industriale di settore volta a garantire il giusto mix energetico e l’indipendenza energetica dell’Italia”.

Nei giorni scorsi, Toto è tornato sull’ambizioso progetto industriale destinato a sbarcare nella terra natia: “L’esperienza di Renexia negli Usa con US Wind, con 1,7 Gw autorizzati, dimostra la fattibilità degli investimenti. Se l’Italia raggiungesse 15 Gw, si potrebbero investire circa 60 miliardi di euro, con 15 miliardi di gettito IVA e la creazione di migliaia di posti di lavoro, come quelli che potrebbero essere creati con la fabbrica di turbine eoliche che dovrebbe essere avviata in Abruzzo e su cui Renexia si sta confrontando con l’Amministrazione regionale”.

“Con il sito produttivo nel nostro territorio, con la disponibilità di 40 ettari fronte mare, e con 500 milioni di nostro investimento, potremo creare 1.300 posti di lavoro, ma questo sarà solo il primo tassello di una filiera nazionale, perché oltre alle turbine ci serviranno i basamenti di acciaio e le torri, queste ultime già prodotte in Abruzzo. E questo rappresenterà un contributo al piano Mattei, agli accordi che si stanno stringendo con il Nordafrica”.