RINNOVATO IL DIRETTIVO DELLA SEZIONE DONATORI DI SANGUE DELLA FRAZIONE AQUILANA DI PAGANICA

L’AQUILA – Nell’anno in cui ricorre il 50°anniversario dalla costituzione della Sezione Donatori di Sangue della frazione aquilana di Paganica, nell’assemblea del 21 giugno scorso è stato rinnovato il direttivo di Sezione e assegnate le cariche sociali con Paolo Pasqua riconfermato presidente, vicepresidente Pierluigi Buoncompagno, tesoriere Carlo Ferella, segretario Matteo Micarelli, consiglieri: Antonello Ricci, Massimo De Cesaris, Norma Paiola, Monica Pedulla e Enrica Ricciardi. Revisori dei Conti: Maurizio Anitori, Paolo Bergamotto e Giuseppina Ricciardi. Probiviri: Raffaele Alloggia, Aldo Bergamotto e Raffaele Rossi.

Il nuovo direttivo di Pasqua, con l’inserimento di alcuni donatori giovani, avrà il compito di proseguire il lavoro di coloro che in questi “primi 50anni”, si sono prodigati in maniera costante e proficua per far crescere la platea dei donatori di sangue, dovendo far fronte alle sempre maggiori necessità del territorio.

Un libro che racconta la storia di questi cinquant’anni, con documenti, racconti, testimonianze e immagini, dal titolo: “Il Dono del Sangue” 50 Anni di Donazioni con il Vas Paganica, sarà presentato a breve al pubblico.

Domenica 27 luglio prossimo dalle ore 8 fino alle 13, con l’Autoemoteca della Croce Rossa dell’Aquila, presso il Palazzetto Papa Giovanni XXIII a Paganica, sarà effettuata una raccolta di sangue e nello stesso tempo è possibile effettuare esami di idoneità per giovani aspiranti donatori.

