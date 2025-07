RINNOVI CONTRATTI ASL CHIETI: CGIL DENUNCIA, “LA DIREZIONE AZIENDALE SI CONTRADDICE”

CHIETI – “Dopo diversi solleciti e comunicati stampa unitari con altre sigle sindacali rappresentative senza ricevere una risposta certa, il 30 Giugno alla vigilia della scadenza contrattuale, mentre circolavano voci sul non rinnovo, come FP CGIL Chieti non siamo rimasti fermi, presenti in Amministrazione per l’intera giornata, fino al termine della riunione dei vertici ASL02 sulla valutazione del personale che ha portato poi ad una proroga dei contratti degli Operatori Socio-sanitari”. Lo si legge in una nota del sindacato.

“La delibera delle proroghe con scadenza al 31 Agosto, senza chiarimenti non ha incluso i contratti con scadenza oltre il 15 Luglio, lasciando fuori altro personale OSS, sarebbe stato opportuno allineare le scadenze tutte ad una data oltre il 31 Agosto, per non incorrere in future delibere con rinnovi per alcuni ed altri no. Nonostante la Direzione abbia ribadito all’incontro del 15 Luglio, che l’ organico nel profilo del personale Operatore Sociosanitario nel piano dei fabbisogni sia saturo, rimane palese che oggi nella nostra ASL proliferano iniziative legali per il demansionamento a carico del personale infermieristico che si è trovato o si trova a svolgere attività non inerenti al proprio profilo, proprio per la carenza di personale OSS. In tal senso un ulteriore riduzione andrebbe ad impattare ulteriormente sull’organizzazione, sull’assistenza, sui carichi di lavoro per tutto il personale, portando a richiamate in servizio, sul rischio di alterare il piano ferie in corso, oltre a gravare sulla condizione economica del personale interessato per la perdita del lavoro”.

“Nell’incontro del 15 Luglio abbiamo chiesto ulteriori proroghe per tutto il personale OSS, chiesto chiarimenti sulla scadenza della graduatoria OSS (più volte rivisitata a seguito dei ricorsi) anche alla luce delle aspettative dei molti di poter fruire di una stabilizzazione legata oggi per un 50% dei posti al personale in servizio ma anche fuori, in possesso dei requisiti e l’altro 50% attraverso lo scorrimento della graduatoria, condizione determina un ulteriore peso alla stessa. In considerazione che ad oggi non si apprezzano altre delibere di rinnovo, e per le condizioni precedentemente descritte,non si escludono iniziative di mobilitazione”.

La FP CGIL Chieti, chiede alla Direzione ASL e all’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo “un impegno fattivo, di andare oltre la visione dei tagli, non può essere questa la linea per garantire Sanità, portare a termine le assunzioni per tutti i profili Sanitari, Tecnici, Amministrativi, e contestualmente dare seguito alle proroghe per il personale OSS”.