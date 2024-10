RINNOVO CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE: PRIMO INCONTRO A PINETO

PINETO – Si è svolto ieri, 25 ottobre 2024, a Villa Filiani di Pineto il primo tavolo di lavoro per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette per il quinquennio 2025/2029. Torre del Cerrano infatti, dopo aver conseguito la Fase II della certificazione nel 2024, è chiamata al rinnovo della Fase per i cinque anni che andranno dal 2025 al 2029. Uno dei punti cruciali della CETS è infatti la collaborazione di tutti gli stakeholders, per progettare e sviluppare insieme un piano d’azione per lo sviluppo turistico sostenibile. Presenti tra gli altri la vicesindaca di Pineto Massimina Erasmi e l’Assessore al turismo del comune di Silvi, altro comune del teramano, Matteo Colatriano. Tra gli intervenuti Giacomo Munegato consulente dell’AMP di Agenda 21 Consulting.

Ci si ritroverà di nuovo l’8 novembre 2024 alle 10 per il secondo Tavolo di lavoro sul tema “Le buone pratiche, gli impegni dell’AMP ed il confronto con gli operatori”. Il terzo tavolo ci sarà il 22 novembre sempre alle 10 sul tema “Attività di sportello con gli operatori per completare le schede d’azione”. L’ultimo appuntamento è in programma per mercoledì 4 dicembre alle 10 con il Forum CETS e l’approvazione del dossier di rinnovo della CETS.

“Questo primo tavolo – dichiara il Presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi – è stato molto partecipato da parte degli operatori di Silvi e Pineto e dalle associazioni di categoria e questo ci riempie di orgoglio perché si tratta di un percorso condiviso. Ringrazio sentitamente quanti sono intervenuti per questo ulteriore step finalizzato alla promozione turistica sostenibile del nostro territorio e della nostra AMP”.