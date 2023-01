RINNOVO ORDINE AVVOCATI DELL’AQUILA: QUASI 500 AL VOTO PER ELEGGERE GLI 11 DEL NUOVO DIRETTIVO

L’AQUILA – La professione forense sta attraversando un momento difficile ma c’è comunque interesse per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine distrettuale degli avvocati dell’Aquila previste per il 30 e 31 gennaio con votazioni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. I votanti sono quasi 500.

I candidati, ora è ufficiale, sono 18, 11 uomini e 7 donne, ma i posti in ballo per entrare in consiglio sono 11. Questi, dunque, i candidati: Fabrizio Chiodi, Carlo Cobianchi, Francesco Rosettini, Amedeo Ciuffetelli, Andrea Filippi De Santis, Massimo Manieri, Diego Biasini, Luisa Leopardi, Donatella Boccabella, Federico Cinque, Massimiliano Venta, Francesca, Bafile, Donatella Tiberio, Sabrina Altamura, Maurizio Capri, Stefania Pastore, Caterina Vignini, Gianluca Museo.

Gli 11 eletti resteranno in carica per il quadriennio 2023-2026, ogni avvocato potrà esprimere al massimo 7 preferenze, di cui 4 per un genere e 3 per l’altro. Il presidente uscente è Maurizio Capri che punta alla riconferma.

L’Ordine degli avvocati aquilano ha una lunga storia che dura da oltre un secolo.

Il primo presidente dell’Ordine aquilano, infatti. fu Antonio Tedeschini D’Annibale che restò il carica dal 1920 al 1927. Poi fu la volta di Gustavo Marinucci fino al 1935 cui successero Guido Ciarletta e Carlo Chiarizia.

Nel 1960 fu la volta di Francesco Martinez seguito da Antonio Rainaldi. Nel 1976 fu designato Gaetano Bellisari che venne rieletto fino al 1987, quindi per oltre 20 anni. Dopo di lui, ma solo per un biennio, Francesco Rossi, Attilio Cecchini, poi, in carica per periodi diversi, Giovanni Lely, Ascenzio Lucantonio, Paolo Vecchioli, Antonello Carbonara, Carlo Peretti, e, infine, Capri.