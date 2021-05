RINNOVO RSU ALLA KROMOSS DI AIELLI, LA UILM IL SINDACATO PIÙ VOTATO

AIELLI – Un ottimo risultato, che premia il lavoro ben fatto degli ultimi anni. Così la Uilm L’Aquila Teramo, che commenta i risultati dell’elezione dell’Rsu alla Kromoss di Aielli, dove è stato il sindacato che ha riportato il più alto numero di voti, pari a 89 su 187 validi espressi (224 gli aventi diritto, 192 i votanti, 2 schede bianche, 3 schede nulle). Con 50 voti, è risultato eletto Pierluigi Tempesta, il più votato in fabbrica.

“L’ottimo risultato raggiunto – commenta Michele Paliani, segretario della Uilm L’Aquila Teramo – è frutto di un lavoro di squadra. Tutti i delegati si sono impegnati a fondo, segno evidente che l’organizzazione ha lavorato bene. Abbiamo ancora molto da fare in Kromoss per il premio di risultato, gli orari e la flessibilità, e questo risultato ci dà entusiasmo e voglia di fare bene. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia, le lavoratrici e i lavoratori, nonché gli attivisti: insieme, lavoreremo per il bene di tutti”.