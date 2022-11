L’AQUILA – La seduta del Consiglio regionale, convocata per questa mattina ma mai aperta, è saltata definitivamente e rinviata a martedì prossimo: questo perché è ancora in corso con la prospettiva di proseguire nella notte, la riunione fiume della commissione bilancio chiamata ad esaminare il rendiconto 2021, dalla cui approvazione vengono liberati circa 14 milioni di euro.

Proprio per l’utilizzo di questo tesoretto è scoppiato lo scontro con la maggioranza di centrodestra che ha portato le opposizioni di centrosinistra e del M5S ad attuare da stamani un’azione ostruzionistica che va ancora avanti.

Secondo le minoranze infatti il centrodestra “con il solito maxi emendamento distribuisce contributi ad amministrazioni ed enti amici” mentre, come loro chiedono a gran voce, i fondi dovrebbero essere concentrati sul contrasto al caro bollette per famiglie e imprese.

I consiglieri di opposizione hanno deciso di intervenire su ognuno dei 18 articoli con la conseguenza di un impegno di una per approvare un articolo.

“Abbiamo vinto – spiega il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci -, l’obiettivo del nostro ostruzionismo è stato raggiunto: il Consiglio è stato rinviato a martedì prossimo. Speriamo che ora la maggioranza di centrodestra ascolti le nostre richieste per gli abruzzesi. E per martedì prossimo si preannuncia un’altra battaglia in consiglio regionale”.

Per i capigruppo di maggioranza Vincenzo D’Incecco (Lega), Mauro Febbo (FI), Guerino Testa (FdI), Simone Angelosante (VA), Roberto Santangelo (AP): “Da questa mattina alle 10, la maggioranza sta pazientemente lavorando in Commissione bilancio, assistendo ad un insensato ostruzionismo delle opposizioni”.

“Il rendiconto è atto obbligatorio e propedeutico all’approvazione dell’assestamento di bilancio – osservano – Al di là di vaneggiamenti sui fondi a pioggia, tra l’altro non ci sono emendamenti presentati, la volontà della maggioranza è finanziare il TPL, i fondi a sostegno delle marinerie, delle spese energetiche degli impianti sportivi, i lavori per le riqualificazioni delle case dello studente di Chieti e Pescara ed altri interventi dall’alto valore economico e sociale”.

“Ammantare di nobiltà una battaglia sterile, richiedendo fondi per il caro-bollette, su cui è intervenuto il Governo, serve solo a nascondere una grave perdita di tempo per la Regione”, concludono.