RIORDINO RETE OSPEDALI: AVVISO PER RECLUTAMENTO PRIMARI PER PRESIDIO SULMONA

SULMONA – La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha pubblicato gli avvisi per il reclutamento dei primari nel presidio ospedaliero di Sulmona dopo il via libera del ministero della Salute al riordino della rete ospedaliera regionale.

L’azienda sanitaria ha avviato la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione delle unità operative complesse di ortopedia e traumatologia, cardiologia-Utic ed anestesia e rianimazione.

Si tratta di procedure attese da tempo dopo il collocamento a riposo degli ex primari.

Nelle more dell’incarico, l’azienda aveva proceduto a designare i sostituti del direttore, ovvero i responsabili pro tempore.

In più la Asl ha diramato l’avviso per la direzione quinquennale del distretto sanitario dell’assistenza territoriale per l’area peligno-sangrina. Si attende intanto il potenziamento delle piante organiche e dei servizi: è notizia di questi giorni l’interruzione dell’esame EMG che ha spinto il Tribunale per i diritti del Malato a lanciare l’ennesima allerta per contenere i disagi di utenti e operatori.