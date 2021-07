RIORDINO RETE OSPEDALIERA ABRUZZESE: MARSILIO, “NESSUN TAGLIO, PIU’ POSTI LETTO”

L’AQUILA – “Mentre tutte le proposte di piani di riordino della rete ospedaliera a cui abbiamo assistito a cavallo tra la fine del secondo e l’inizio del terzo millennio sono stati caratterizzati da scelte lacrime e sangue, da chiusura di presidi, da guerre di campanile di discussioni infinite, il nostro piano è il primo piano che inverte la tendenza, aumenta i posti letto, conserva tutto ciò che oggi è aperto e lo valorizza incrementa le dotazioni, offre ad ogni localizzazione una sua vocazione specifica andando a compensare dove non ci sono grandi numeri”.

Così il presidente della Regione Marco Marsilio, ha sintetizzato il piano di riordino messo a punto dalla Regione, e che ora dovrà avere il via libera dal Ministero della Salute. Al suo fianco l’assessore alla salute, Nicoletta Verì e il direttore dell”Agenzia sanitaria regionale (Asr) Pierluigi Cosenza.

La Verì ha ribadito che “i quattro ospedali dei capoluoghi, avranno funzioni di secondo livello, Chieti e Teramo finalizzati per emergenza cardiologica, Pescara e L’aquila per lo stroke e grandi traumi. I quattro ospedali di primo livellio saranno in rete con quelli di secondo livello”.

