RIPARTE IL CAMPER DELLA SALUTE: PREVISTE TAPPE IN 15 COMUNI DEL TERAMANO

TERAMO – Nuova tranche del progetto “Abruzzo in salute”, finanziato dalla Regione per portare con un ambulatorio mobile i servizi sanitari di prossimità in tutto l’Abruzzo. Il progetto prevede per il mese di aprile nove nuove tappe della “Casa della salute mobile” per un totale di 15 comuni del teramano. Infatti in alcune, soprattutto nelle zone montane, le prestazioni saranno rivolte alla popolazione di più centri geograficamente vicini.

Le visite e gli esami nel camper si potranno effettuare dalle ore 9 fino alle 17, i residenti dei comuni interessati potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening mammografico (mammografia), del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), si potranno inoltre effettuare Ecg, controllo dei nei sospetti e spirometria.

La “Casa della salute mobile” è attrezzata con diversi ambulatori, sale di attesa, servizi igienici e attrezzatura diagnostica di ultima generazione. Lo screening mammografico è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, il Pap/Hpv Test alle donne dai 25 ai 64 anni, lo screening del colon retto è consentito a donne e uomini dai 50 ai 69 anni mentre l’Ecg, il controllo dei nei sospetti e la spirometria possono essere effettuati a partire dai 16 anni di età.

Il camper farà la sua prima tappa nel comune di Castiglione Messer Raimondo (anche per i residenti di Arsita e Bisenti) dove sosterà in piazza San Giovanni Bosco, frazione Piani, nelle giornate del 2 e 3 aprile, il tour proseguirà a Campli in piazza Cappelletti nell’area parcheggio PalaBorgognoni a Piane Nocella il 4, il 5 e il 7, a Castilenti (anche per i residenti di Montefino) in via del Cippo Romano l’8 e il 9, a Cellino Attanasio (anche per i residenti di Cermignano) in via Duca degli Abruzzi davanti alla chiesa Santa Maria la Nova nei giorni 10 e 11, a Penna Sant’Andrea (anche per i residenti di Basciano) in piazza IV Novembre a Val Vomano il 12 e il 14, a Civitella del Tronto in piazza del Mercato (Villa Lempa) nei giorni 15, 16, 17 e 18, a Sant’Egidio in piazza Europa il 22, il 23 e il 24, a Sant’Omero in piazza De Curtis il 26 e il 28, per concludersi a Torano Nuovo (anche per i residenti di Ancarano) in piazza Madonna delle Grazie il 29 e il 30 aprile. Per ulteriori informazioni: 0859217967 o casadellasalutemobileabruzzo@publipease.com.