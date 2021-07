RIPARTIRE INSIEME: ASSEMBLEA CNA L’AQUILA PER RINNOVO ORGANI DIRETTIVI E PREMIO MILLA, LA DIRETTA

L’AQUILA – “Ripartire insieme” è lo slogan dell’assemblea 2021 della Cna, sempre più al fianco degli imprenditori nella difficile fase di ripresa economica post-Covid. L’assemblea, per il rinnovo degli organi direttivi della Cna dell’Aquila si svolgerà domani, 13 luglio, con inizio alle 10, nella sede della Cna, in via Pescara, 2/B “Centro Direzionale Strinella 88”, all’Aquila.

Abruzzoweb segue in diretta l’evento.

La partecipazione delle istituzioni locali, delle organizzazioni di rappresentanza presenti nel nostro territorio e del pubblico sarà resa possibile rispettando le misure anti- Covid per garantire la massima sicurezza dei partecipanti.

Interverranno, tra gli altri, la vice presidente nazionale della Cna, Paola Sansoni, il presidente Cna Abruzzo, Savino Saraceni e autorità istituzionali locali.

Nel corso dell’assemblea verrà istituito il “Premio Milla”, in memoria della giovane artista Camilla Pietropaoli scomparsa prematuramente un anno fa, che ha partecipato sempre con entusiasmo e grande talento alle iniziative della Cna.

Premio che riconoscerà il valore e l’eccellenza degli artigiani e degli imprenditori del territorio con l’intento di valorizzare le migliori capacità innovative e creative dei giovani. La Cna, conferirà un riconoscimento a quelle attività che hanno contribuito, con impegno costante, alla crescita dell’economia locale

In chiusura dei lavori, un momento di intrattenimento poetico con il poeta Claudio Marchione.