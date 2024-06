RIPOSIZIONAMENTO BIVACCO “EX LUBRANO”: PIETRUCCI, “LAVORO CORALE, SODDISFATTO DI AVER CONTRIBUITO”

L’AQUILA – Approvato oggi in Commissione l’emendamento che vede come primi firmatari Pierpaolo Pietrucci, Pd, Carla Mannetti, Lega, Massimo Verrecchia, FdI, sul trasporto e riposizionamento dell’ex bivacco Lubrano, oggi intitolato alla memoria di Piergiorgio Desiati, tecnico del Soccorso Alpino, in un’area individuata tra il monte Prena e il monte Camicia.

Sul provvedimento esprime la propria soddisfazione il consigliere regionale Pietrucci: “Con questo atto si sta dando una nuova certezza alla fruizione e alla valorizzazione delle nostre montagne, grazie all’Associazione i ‘Corridori del cielo’ in una zona che da tempo richiedeva un investimento da parte delle istituzioni”.

“Sono contento di aver dato voce, con un lavoro corale, e risposte a tutti coloro che da anni combattevano per questo riposizionamento. Ringrazio i consiglieri Carla Mannetti e Massimo Verrecchia per aver costruito insieme al sottoscritto, firmato e sostenuto sin da subito questo emendamento, per il lavoro preparatorio e per le azioni consequenziali che insieme dovremmo mettere in campo”, conclude Pietrucci.