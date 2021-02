RIPRODUZIONE FONOGRAFICA E AUDIOVISIVA ATTI PROCESSO PENALE: SABATO CONFERENZA DI D’ALFONSO

PESCARA – “Un Ddl frutto di anni di riflessione e studio per un rimedio possibile ed efficace al fine di garantire pienamente il cittadino, le cui dichiarazioni vengono assunte nell’ambito delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria”.

Sabato 6 febbraio alle 11.30, nell’ Officina del senatore D’Alfonso in Via dei Marrucini 9 a Pescara, il presidente della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, Luciano D’Alfonso, dialogherà con la stampa in merito al Disegno di Legge a sua prima firma, in discussione in 2a Commissione Giustizia del Senato, su “Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari”.

“Una soluzione, quella della videoregistrazione degli interrogatori – si legge in una nota -, che migliorerebbe l’intera fase delle indagini preliminari, precludendo o comunque scoraggiando quei comportamenti che, nell’affanno di conseguire fonti di prova e l’individuazione del colpevole, rischiano di produrre rigidi teoremi inquisitori ai quali le dichiarazioni dei «sentiti» si devono forzatamente conformare, proprio “infettando”, con tale modo di procedere, le importantissime fasi preliminari allo svolgimento del processo”.

All’evento informativo, che il presidente terrà in presenza, parteciperanno: la professoressa Rosita Del Coco, docente di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Teramo; in collegamento digitale, il professor Marco Pierdonati, docente di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Teramo; in collegamento digitale, il senatore Salvatore Cucca, relatore in Commissione Giustizia del Disegno di Legge A.S. 1709 e gli avvocati che hanno collaborato alla stesura della proposta normativa sulla riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti processuali.

