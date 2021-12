PESCARA, CONSIGLIO REGIONALE APPROVA CIPESS INTERVENTI AREA DI RISULTA E PARCO NORD

PESCARA – “Il progetto di riqualificazione delle aree di risulta di Pescara e l’intervento di riorganizzazione del Parco nord hanno la copertura finanziaria necessaria per trovare pieno compimento, esattamente come previsto. Il Cipess ha infatti definitivamente approvato i cantieri candidati dalla Regione Abruzzo, riconoscendone bontà, efficacia, solidità e validità. Non solo: il Cipess ha approvato e finanziato anche tutti gli interventi varati dal Consiglio regionale, dal Cura Abruzzo alle Borse di Studio agli aiuti al sistema delle imprese. Ora dobbiamo solo aprire i cantieri e dare piena esecutività alle azioni intraprese”.

È il commento del presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri all’iniziativa del Cipess.

“Noi siamo pronti – ha sottolineato il presidente Sospiri -. Lo eravamo già lo scorso marzo, quando abbiamo approvato norme importanti e annunciato cantieri destinati a cambiare il volto di aree strategiche dei nostri territori, a partire da Pescara che attende da oltre vent’anni un progetto capace di dare finalmente un’identità ai 13 ettari di vuoto urbano delle aree di risulta, da un lato, e, dall’altro lato, a quell’enorme giacimento ambientale rappresentato dal Parco nord, la porta d’ingresso della città. La burocrazia ha rallentato le iniziative e l’erogazione dei fondi Masterplan, senza però mai mettere in dubbio la validità delle opere candidate. E il provvedimento odierno ne è la conferma. I due interventi su Pescara rientrano nel tesoretto di 32,5 milioni di euro inerenti il Masterplan. Soddisfazione anche per le altre leggi regionali approvate e finanziate, a conferma di un’azione di governo sempre, costantemente, concentrata sulle reali esigenze del territorio”.