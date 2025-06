L’AQUILA – Il Passo Possibile nelle persone di Americo Di Benedetto, Fabrizio Ciccarelli (Presidente), Elia Serpetti, Emanuela Iorio e Massimo Scimia ( Consiglieri comunali), prende atto e ringrazia il Rettore Edoardo Alesse per le delucidazioni sulla riqualificazione dell’ex San Salvatore; ” e lo ringrazia, altresì, per le circostanziate e puntuali osservazioni ai rilievi mossi all’amministrazione comunale cui si attribuiva, da parte nostra, la responsabilità per inerzia collaborativa, invero, e in parte, più accusatorio verso l’Università che verso chi si riteneva essere il soggetto da audire. Non era nostra intenzione stigmatizzare l’operato di UNIVAQ, se ciò è apparso ce ne scusiamo. Ancor meno era, lo è sempre stato, nostra intenzione entrare nelle dinamiche di politica universitaria. Conosciamo le differenze e abbiamo contezza delle qualità umane e professionali del Rettore uscente. Anch’egli, come tutto il comparto universitario, di contro, conosce le nostre; il nostro stile relazionale e il nostro garbo istituzionale. Con questa nota di premura usciamo in punta di piedi da un dibattito nel quale ci siamo ritrovati in totale e perfetta buona fede”.

RIQUALIFICAZIONE EX SAN SALVATORE, PASSO POSSIBILE L’AQUILA AL RETTORE, “GRAZIE PER LE INFORMAZIONI” L'AQUILA - Il Passo Possibile nelle persone di Americo Di Benedetto, Fabrizio Ciccarelli (Presidente), Elia Serpetti, Emanuel...