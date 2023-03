RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE: PAGANO, “SFIDA ESSENZIALE PER IL PAESE”

PESCARA – “L’istituzione della Commissione di inchiesta sul degrado e il disagio nelle periferie è un atto importantissimo e trasversale che, non a caso, ha riunito tutti i gruppi politici attorno alla proposta del collega di Forza Italia Alessandro Battilocchio, abbinata ad altri contributi. Un provvedimento per il quale ho scelto di fare da relatore e che ha il pregio di essere diventato, anche attraverso l’operato della I Commissione, che ho l’onore di presiedere, un lavoro sinergico di tutti i gruppi parlamentari, che ringrazio”.

Lo scrive, in una nota, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, dopo l’approvazione del provvedimento in Aula alla Camera.

“Si tratta di una sorta di focus sulle nostre periferie che si snoderà attraverso l’analisi, l’approfondimento, la ricerca, la proposta e l’azione per rendere le nostre città più vivibili, sicure, inclusive. Considero prioritario censire le situazioni di degrado, verificare le connessioni esistenti con i fenomeni di radicalizzazione, incrementare la sicurezza e favorire l’inclusione, valorizzare l’offerta formativa per scongiurare l’abbandono scolastico, promuovere servizi di assistenza sociale e misure economiche, infrastrutturali e fiscali per il rilancio delle realtà produttive che caratterizzano le nostre periferie. Credo che la riqualificazione di queste aree sia essenziale per migliorare la qualità di vita dei cittadini e offrire loro un Paese migliore nel quale riconoscersi ogni giorno” conclude Pagano.