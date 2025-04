RIQUALIFICAZIONE PINETA AQUILANA DI ROIO: PAGLIARICCIO, “BUON ESITO GRAZIE A SINERGIA TRA ENTI”

L’AQUILA – “La sinergia tra le istituzioni è la chiave per ottenere risultati concreti e duraturi per il nostro territorio”: ad affermarlo è il consigliere comunale dell’Aquila di Fratelli d’Italia Claudia Pagliariccio, che esprime soddisfazione per la recente approvazione della delibera di Giunta Comunale che ha sancito l’intesa tra il Comune e la locale Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC) per la riqualificazione della storica Pineta di Roio.

“Grazie alla collaborazione con l’ASBUC – dichiara Pagliariccio – l’amministrazione comunale migliorerà la fruibilità e la sicurezza della Pineta, restituendo ai cittadini di Roio e a tutta la comunità aquilana un polmone verde a cui tutti siamo sempre stati particolarmente affezionati. Il progetto prevede interventi di manutenzione del verde, ma anche la realizzazione di arredo urbano e attrezzature ludiche per una somma disponibile di circa 200.000 Euro. Si tratta di un esempio tangibile di come, lavorando insieme, si possano raggiungere obiettivi ambiziosi per il bene comune.”

“L’impegno dell’amministrazione comunale per Roio e le sue frazioni – prosegue l’esponente di FdI – non si ferma qui. Sono già in corso, o in cantiere, altri interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Si pensi alla Cittadella dello Sport, i cui lavori stanno procedendo a ritmo serrato. Entro Pasqua è prevista la copertura del tetto, un passo importante verso il completamento di una struttura che diventerà un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale dell’intera città.”

“Abbiamo anche recepito – continua Pagliariccio – le richieste dei cittadini di Roio Colle in tema di sicurezza, con l’avvio di un progetto di ampliamento dell’illuminazione pubblica che ha visto l’installazione di nuovi lampioni, allo scopo di rendere più sicura la frazione e ridurre il rischio di furti e altri episodi criminosi.” “Infine – conclude la nota – l’amministrazione non ha dimenticato i più piccoli: presso la scuola dell’infanzia di Roio Poggio si sta procedendo infatti alla sistemazione del verde, per garantire ai bambini uno spazio sicuro e accogliente dove giocare e crescere.”