RIQUALIFICAZIONE URBANA: CAMPITELLI, “266 RICHIESTE DAI COMUNI, AL VIA FASE VALUTAZIONE”

L’AQUILA – “Lo scorso 24 febbraio si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di contributo per la riqualificazione urbana da parte dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Sono pervenute ben 266 istanze, un dato che testimonia l’interesse e l’impegno dei territori verso il miglioramento della qualità urbana e la rigenerazione del patrimonio edilizio”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, delegato all’Urbanistica.

Campitelli illustra i dettagli delle richieste ricevute: “71 istanze riguardano la Linea A, dedicata a interventi di limitata entità, immediatamente cantierabili, con una dotazione di 10 milioni di euro e un contributo massimo di 200.000 euro per progetto. Per la Linea B, invece, sono arrivate 195 richieste, suddivise in: 11 proposte da Comuni che garantiscono una compartecipazione minima del 40%, con un contributo massimo di 2.500.000 euro; 180 proposte da Comuni con una compartecipazione minima del 5%, per un contributo massimo di 1.500.000 euro; 4 proposte da aggregazioni di Comuni, con un contributo massimo di 2.000.000 euro. Alla Linea B è destinata una dotazione complessiva di 68 milioni di euro”.

“Siamo attualmente nella fase di verifica delle istanze- spiega Campitelli – per accertarne la correttezza e l’ammissibilità. Una volta completata questa fase, sarà nominata una commissione di valutazione che procederà alla formazione della graduatoria e all’attribuzione delle risorse”.

Il consigliere sottolinea l’impegno della Giunta regionale nel garantire tempi rapidi e trasparenza: “La struttura tecnica competente, consapevole della complessità della valutazione, sta lavorando con la massima celerità per assicurare che le risorse vengano assegnate nel più breve tempo possibile, a beneficio dei Comuni e delle loro comunità”, conclude.