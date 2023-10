RISCHI OPERAZIONI ASSISTENZA IN CONTESTI CALAMITOSI: ESERCITAZIONI IN ACQUA CON L’ESE CPT

L’AQUILA – Un corso di “Autoprotezione in ambiente acquatico”.

Si è svolto sabato scorso, organizzato dalla Scuola Edile della provincia dell’Aquila in collaborazione con Kong spa e destinato ad operatori di protezione civile al fine di formarli nel dare un concreto aiuto e sostegno a figure professionali qualificate operanti in uno scenario di calamità o pericolo pubblico.

Dopo una prima parte teorica, i partecipanti del corso, tutti appartenenti alla Pivec dell’Aquila, con gli istruttori Umberto Galli di Kong spa assistito da Domenico Mastrangeli e Alfonso Ardizzi docenti del training center Ese Cpt L’Aquila, si sono trasferiti a Popoli per un’esercitazione in acqua. La stessa, era stata originariamente prevista a L’Aquila ma la scarsa portata del fiume Aterno non ha permesso che le operazioni si potessero svolgere nella zona di Monticchio.

“L’Ese Cpt – dichiara in una nota la coordinatrice Valentina Scenna – è pronto, grazie alla presenza di personale altamente qualificato, a progettare nuovi percorsi formativi specifici per rispondere alle esigenze delle imprese/associazioni/enti pubblici e privati al fine di implementare i livelli di professionalità e sicurezza del personale operante nelle stesse”.

“Il corso di sabato scorso è stato uno di questi. Siamo orgogliosi della scelta della Pivec che, attraverso una convenzione, sta abbracciando le nostre proposte formative e della organizzazione di tutto il corso, altamente dinamico e specializzante. Ringrazio, a nome di tutti, oltre ai nostri foratori anche la Kong che, ancora una volta, ha dimostrato di essere un’azienda leader del settore”.