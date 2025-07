RISCHIAVA DI ANNEGARE: BAGNANTE SALVATO SUL LITORALE DI PESCARA DAGLI “ANGELI DEL MARE”

PESCARA – Venerdì 18 luglio a Pescara Sud in prossimità dello stabilimento balneare Le Canarie, salvataggio di un uomo in difficoltà, caduto in acqua al limite delle acque sicure e trascinato dalle correnti di risacca. Salvataggio avvenuto grazie alla collaborazione di tre bagnini, prontamente collaborativi e a sostegno l’uno dell’altro, da veri Angeli del Mare.

Una stagione estiva molto impegnativa, con un mare spesso insidioso, a conferma della grande preparazione che caratterizza gli Angeli del Mare Rescue Italy FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) chiamati ogni giorno a essere operativi su molte spiagge italiane in situazioni d’emergenza, di sicurezza e salvataggio. A

llo stesso tempo riprende l’azione di sensibilizzazione ai pericoli del mare, troppo spesso sottovalutati dai bagnanti che poi si ritrovano in situazioni di pericolo per la loro stessa vita. Ringraziamo la Guardia Costiera per il pronto intervento a ogni operazione di salvataggio. Leonardo Camerano, bagnino responsabile Angeli del Mare Rescue Italy FISA: “Con la mia collega Sara Pulito, anche lei bagnina e responsabile, ci trovavamo presso il lido Azzurro per un controllo di routine quando abbiamo notato, in lontananza, dinanzi al lido limitrofo Le Canarie, il bagnino Alessandro Toppa correre in acqua verso un uomo in difficoltà. Di seguito il bagnino Bruno Diomede, vedendo il collega, si è precipitato in suo soccorso, seguito dal bagnino Fabio Di Gregorio, di servizio presso il lido Sabbia D’oro. Mentre i tre bagnini traevano in salvo l’uomo, noi due responsabili abbiamo coperto il tratto di spiaggia rimasto scoperto dagli assistenti bagnanti impegnati nel salvataggio al lido Canarie. È stata un’operazione di salvataggio complessa che ha messo alla prova lo spirito di collaborazione di noi Angeli del Mare.”