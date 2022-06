A RISCHIO CHIUSURA LE NAIADI PESCARA: PETTINARI E VACCA ATTACCANO REGIONE ABRUZZO

PESCARA – “Apprendiamo dei disagi che sta vivendo in questi giorni il complesso sportivo le Naiadi di Pescara, che sembra ancora una volta a rischio chiusura e che comunque avrebbe sospeso i servizi almeno fino a lunedì per l’interruzione delle utenze di acqua e luce. E’ inaccettabile il pressapochismo della Regione Abruzzo, che a due mesi dalla scadenza del contratto con la società Pretuziana, ancora non chiarisce quale sarà il futuro del complesso sportivo pescarese”.

AD affermarlo il consigliere regionale M5s Domenico Pettinari. Sulla medesima vicenda interviene anche il parlamentare appena passato da M5s a Insieme per il futuro Gianluca Vacca. Ed entrambi attaccano la Regione Abruzzo, titolare della struttura, e in cui ha la delega allo sport Giudo Liris.

“La struttura ha in programma un fitto calendario di eventi e ha visto l’iscrizione di migliaia di cittadini ai corsi – attacca Pettinari -: anche un solo giorno di chiusura significa disagi enormi per clienti e dipendenti. Nelle prossime ore, quindi, presenterò un’interpellanza in Regione Abruzzo per avere chiarezza dalla Giunta di centrodestra affinché metta nero su bianco le sue intenzioni” a che incalza “I disagi per il pagamento di acqua e luce sembrano proprio derivare dall’incertezza sul futuro della gestione poiché le società elettriche avrebbero negato la “rateizzazione” per i pagamenti delle utenze”.

“Un danno enorme per la struttura, che a quanto pare ha dovuto chiudere i battenti in attesa del riallaccio dell’energia al fine di garantire i servizi. Dipendenti e cittadini che meritano una volta per tutte chiarezza sulle intenzioni della Regione Abruzzo. Infatti al di là delle belle parole e dei proclami del centrodestra non ci sono ancora sul tavolo soluzioni reali e a lungo termine perciò ancora non è dato sapere se ci sarà una proroga o un passaggio di gestione al Comune o qualunque altra soluzione che però dia continuità e certezza ai servizi. Abbiamo lottato con forza per la riapertura del centro sportivo, a pochi mesi dalla ripresa è inaccettabile che si torni al punto di partenza” conclude.

Duro anche Gianluca Vacca.

“Siamo arrivati a ridosso della scadenza dell’affidamento per la gestione del centro sportivo le Naiadi di Pescara e ancora una volta siamo nell’incertezza più totale sul futuro del complesso. La Regione Abruzzo deve attivarsi immediatamente per scongiurare la chiusura del più importante centro sportivo della provincia di Pescara, ma finora tutte le parole e le promesse si sono rivelate vuote, tanto che nulla è stato fatto né per il passaggio della proprietà al Comune, né per il rilancio attraverso Project financing e tanto meno per un’eventuale proroga dell’attuale gestione qualora possibile. Lavoratori e utenti non possono rimanere appesi al filo dell’indecisione della Regione Abruzzo e la situazione, come si apprende dalla stampa, è già abbastanza critica”.

“Trovare una soluzione percorribile, che sia a lungo termine e dia stabilità ai lavoratori, è indispensabile. Avevo proposto anche l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal PNRR per il rinnovo e il rilancio della struttura, ma a quanto mi risulta le amministrazioni locali non hanno avanzato nessuna richiesta in tal senso, dimostrando per l’ennesima volta totale disinteresse verso il complesso sportivo. Non devono essere commessi gli stessi errori del passato, mi auguro che le istituzioni locali lavorino sin da subito per scongiurare le prossime chiusure o addirittura una chiusura definitiva in autunno” conclude.