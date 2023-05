RISCHIO IDROGEOLOGICO A CELANO: AVVIATI LAVORI PER OLTRE 3 MILIONI EROGATI DA MINISTERO E REGIONE

CELANO- “Sono iniziati i lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico nel quartiere Coste- Aia e via Ranelletti per circa 2milioni di euro, a cui tra qualche settimana si aggiungeranno altri 1,5 milioni di euro per interventi di stessa natura destinati alle aree di: via dell’Aquila e via Crocifisso. Le somme derivano da finanziamenti del Ministero degli Interni e della Regione Abruzzo”. E’ quanto dichiara il primo cittadino di Celano Settimio Santilli.

“I primi due cantieri si concluderanno prima dell’inizio dell’autunno. Più in dettaglio gli interventi previsti riguardano un tratto del versante roccioso sovrastante l’abitato di Celano, lungo la Via Coste Aia e ViaRanelletti, il quale si presenta fortemente fratturato e suscettibile di improvvisi distacchi di massi instabili con elevato rischio per le abitazioni e le infrastrutture a valle. I lavori di difesa sono finalizzati ad impedire il distacco e la mobilizzazione di materiale roccioso di notevole entità. Verranno eseguiti poi interventi di difesa passiva che hanno lo scopo di intercettare, fermare o deviare masse instabili che si sono distaccate dalla parete rocciosa”.

“Saranno eseguiti anche interventi di protezione finalizzati ad intercettare e contenere i detriti che durante gli eventi piovosi possono costituire un rischio di valanghe per il centro abitato a valle. Il piano degli interventi verrà completato con la realizzazione di un tratto di sentiero naturalistico che consentirà di collegare i percorsi presenti a Est e a Ovest e dunque di dare continuità al tracciato pedonale, reso sicuro dalle suddette opere di difesa. “Verrà realizzata, inoltre, – Conclude Santilli – un’area di sosta con vista panoramica, tra le più suggestive d’Abruzzo, nel piazzale di Colle Felicetta”