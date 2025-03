RISCHIO IDROGEOLOGICO: ARRIVANO 36 MILIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA. ECCO LE 20 OPERE FINANZIATE

L’AQUILA – Sbloccati 36 milioni di euro per venti interventi di mitigazione del rischio idrogelogico in tutto l’Abruzzo. Il più costoso riguarda la messa in sicurezza del fiume Vomano da 7 milioni di euro.

Ad annunciarlo con una nota è l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti Umberto D’Annuntiis: “Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha trasferito alla Regione Abruzzo oltre 36 milioni di euro, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti del relativo decreto. Saranno realizzati venti interventi regionali di mitigazione del rischio idrogeologico frutto dell’intesa siglata tra Regione e ministero grazie al grande lavoro del presidente Marco Marsilio. Nel giro di quindici giorni gli uffici della Difesa del suolo provvederanno a predisporre e far sottoscrivere le relative convenzioni ai beneficiari, per iniziare immediatamente le attività”.

E ancora: “Questo finanziamento ci permette di avviare una serie di interventi strategici che contribuiranno non solo a proteggere i cittadini e il patrimonio naturale, ma anche a garantire la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio nel lungo periodo. La collaborazione con il Ministero è fondamentale per affrontare con efficacia le sfide legate al cambiamento climatico e alla gestione del rischio, continueremo a lavorare in sinergia per realizzare interventi strutturali e di prevenzione che siano davvero efficaci”.

LE VENTI OPERE FINANZIATE

Nel Teramano, gli interventi ammessi a finanziamento sono i seguenti: intervento integrato di riduzione del rischio idraulico e recupero dell’ecosistema fluviale del fiume Vomano, 7.000.000 di euro; Castiglione Messer Raimondo – Intervento di mitigazione rischio idrogeologico versante settentrionale centro storico, 1.480.000 euro; Giulianova – Lavori di mitigazione del rischio legato al dissesto idrogeologico in via V. Veneto e via Piave, 2.500.000 euro; Tortoreto – Intervento di mitigazione del dissesto idrogeologico in località Tortoreto capoluogo, 1.500.000 euro.

Nell’Aquilano: Canistro – Consolidamento e risanamento idrogeologico nelle aree a rischio, intervento in località Fonticella – Area 1 1.217.068,79 euro di cui 1.116.857 fondi ministeriali; Capistrello – segnalazione dissesto Comune di Capistrello, 2.555.398,23 euro; Morino – Segnalazione dissesto comune di Morino, 2.857.193,83 euro; Ortona dei Marsi – Segnalazione dissesto frazione Villa Santa Maria, 829.880,72euro.

Nel Pescarese: Lettomanoppello – Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico Torrente Lavino e corso Vittorio Emanuele, 3.500.000 euro; Moscufo – Consolidamento centro abitato, 1.717.196,21; euro; Picciano – Interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale del versante orientale dell’abitato di Picciano – 1.500.000 euro.

Nel Chietino: Castel Frentano – Consolidamento Versante Ovest capoluogo, 2.145.000 euro di cui 1.941.992 euro fondi ministeriali; Castiglione Messer Marino – Intervento di sistemazione geotecnica per la prevenzione del rischio in località Padulo 470.000 euro; Lanciano – Lavori di consolidamento strada comunale Lanciano-Orsogna zona Torri Montanare, 2.600.000 euro; Monteodorisio – Progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico, 450.000 euro; Pollutri – Messa in sicurezza del territorio in località Centro abitato versante Centro Meridionale – lotto 4 998.000 euro; Sant’Eusanio del Sangro – Consolidamento aree interessate da dissesto idrogeologico, 254.000 euro; Vacri – Consolidamento e risanamento idrogeologico all’interno del Centro Abitato, Versante Ovest Lotti 1 e 2, 2.600.000 euro; Vasto – Consolidamento Via Tre Segni, 300.000 euro.