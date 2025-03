RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO: TESTA (FDI) INSEDIATO NELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

ROMA – Il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, si è ufficialmente insediato oggi come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano.

“Un incarico di grande responsabilità che il deputato accoglie con orgoglio e determinazione. È un onore poter contribuire ai lavori di una Commissione così rilevante per il nostro Paese e, in particolare, per una regione come l’Abruzzo che conosce bene le sfide legate al rischio sismico e idrogeologico – dichiara Testa – garantisco il massimo impegno per affrontare con serietà e concretezza le problematiche che minacciano la sicurezza dei cittadini e la tutela del nostro territorio”.

Testa sottolinea “l’importanza di un approccio integrato e lungimirante per prevenire i rischi e migliorare la resilienza delle comunità locali. Lavorerò affinché questa Commissione possa rappresentare un punto di svolta, promuovendo soluzioni efficaci e sostenibili per la prevenzione e la gestione delle emergenze. Questo incarico – conclude Testa – non è solo una responsabilità ma un’opportunità per dare voce alle esigenze dei territori più vulnerabili e per costruire un futuro più sicuro per tutti”.

Nella foto: Testa con il presidente della commissione, Giuseppe Bicchielli.