RISCHIO INCENDI BOSCHIVI NEL TERAMANO: CIRCOLARE DEL PREFETTO PER RAFFORZARE LA PREVENZIONE

TERAMO – In vista dell’imminente stagione estiva e del correlato aumento del rischio di incendi boschivi, il Prefetto Fabrizio Stelo ha emanato una circolare rivolta a Enti Pubblici e Territoriali, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Agenzia Regionale di Protezione Civile, strutture operative e organizzazioni di volontariato, per sensibilizzare e rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nell’ambito della campagna nazionale antincendio boschivo, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire un costante presidio del territorio, mediante la collaborazione sinergica di Enti, Forze dell’Ordine e cittadini, nonché con la programmazione delle azioni per prevenire e contenere gli incendi, tra le quali è fondamentale il rafforzamento della vigilanza nei punti a rischio. La campagna antincendio boschivo dell’anno scorso, pur non avendo registrato eventi incendiari di particolare gravità, ha comunque evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul tema da parte di tutta la collettività, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Prefetto di Teramo sottolinea che “il fenomeno degli incendi boschivi non rappresenta solo una minaccia per il patrimonio naturale, ma costituisce un reale pericolo per le comunità locali, richiedendo un approccio sistemico, integrato e tempestivo da parte di tutti i soggetti coinvolti”. Particolari interventi sono stati chiesti alle Forze Statali, per l’intensificazione delle attività di controllo, ma anche: agli Enti gestori delle rete stradali e ferroviarie, per la ripulitura e la rimozione di sterpaglie e vegetazione lungo le scarpate ed i cigli dei percorsi di competenza; ai Sindaci, per l’attività di aggiornamento dei rispettivi piani comunali di protezione civile e del catasto incendi boschivi, per la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione, per i maggiori controlli di siti o aree a forte incidenza di pubblico e più esposte al rischio incendi. La Prefettura continuerà a monitorare costantemente la situazione, promuovendo riunioni di coordinamento, campagne di informazione e interventi mirati con tutte le componenti del sistema di protezione civile.

Stelo: “Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono finora adoperati e che continueranno a farlo, con competenza, impegno e abnegazione. Confido nella massima collaborazione delle componenti statali, regionali, locali e del volontariato organizzato. Fondamentale sarà il ruolo attivo dei cittadini, chiamati a partecipare con senso civico e rispetto delle regole”.