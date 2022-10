RISCOPRIRE L’EUROPA: DUNDU DA’ IL VIA ALLA CORSA NOTTURNA, OGGI ULTIMO GIORNO DEL FESTIVAL

L’AQUILA – È stato Dundu, il pupazzo luminoso animato, gigante di luce di cinque metri protagonista nei festival di tutta Europa, a dare il via alla Light Run 2022, la corsa podistica non competitiva in notturna di sei chilometri. Un appuntamento promosso da Asd Atletica Abruzzo L’Aquila nel villaggio allestito al Parco del Castello nell’ambito del Festival “Riscoprire l’Europa” che si conclude oggi.

La prova, inserita nell’ampio cartellone L’Aquila Città europea dello Sport 2022, ha riempiti i sentieri del Parco di braccialetti colorati, affidati ai podisti insieme ai pettorali, per un percorso simile a quello che era stata la staffetta primaverile 4×3.

Prima della prova serale, sono stati bambini a correre, in un percorso a ostacoli disegnato appositamente nei pressi dell’Auditorium, e poi in un anello di circa 400 metri.

Emozionati e partecipativi, grintosi e competitivi, hanno dimostrato quanto sia bello e divertente correre insieme con il numero spillato sul petto. A seguire, sulle note del dj set a cura di Marco Carosone, è partita la prova sul percorso di sei chilometri che in molti, in coda al gruppo, hanno affrontato anche semplicemente camminando, con spirito goliardico.

Tra i runner, i primi classificati, sono stati Federico Ciocca, Davide De Paulis e Piergiorgio Alfonsetti.

Mentre, a guidare la classifica femminile è stata Patrizia Dundee, madre peraltro di Ciocca, il primo assoluto. Secondo posto per Alessia Colella e terzo per Alessia Bottino.

Atletica Abruzzo L’Aquila è anche impegnata nell’organizzazione di “One Hundred Gran Sasso”, competizione di trail internazionale in programma il prossimo fine settimana all’Aquila.

Oggi si prosegue con gli artisti di strada che, dalle 11,00 alle 20,00 invaderanno il centro storico, e una serie di “Appuntamenti da non perdere con Dundu”: in particolare, itinerante, Faber Teater – “Il Campione e La Zanzara” e Marching Band – Zastava Orkestra, mentre in piazza Regina Margherita il teatro viaggiante “La Famiglia Mirabella”.

Alle 19,00 all’Emiciclo “Dundu e Molecole Show”, spettacolo di grande effetto visivo che stupisce per la sua semplicità e per la sua capacità di evocare sogni.

La macchina teatrale di Molecole è composta da un grande grappolo di trecento sfere in grado di innalzare una danzatrice aerea in una dimensione eterea, magica e fluttuante. Grazie alla musica dal vivo e all’arte dei manipolatori perfettamente in sintonia tra loro, l’esperienza visiva diventa interattiva e unica nel suo genere.

Alle 21 in Piazza Duomo, gran finale con il concerto gratuito di Rocco Hunt: oltre 25 dischi di platino e 10 dischi d’oro, 4,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e un repertorio che supera 2,3 miliardi di streaming totali. Vincitore del Festival di Sanremo 2014, sezione Nuove proposte, con il singolo “Nu juorno buono”, ha accompagnato la nostra estate 2022 con la hit estiva “Caramello”, di cui è stato anche coautore, cantata con Elettra Lamborghini e Lola Indigo.

Dopo otto intense giornate che hanno coinvolto la città e il comprensorio con incontri, mostre, spettacoli e performance, va dunque in archivio il Festival “Riscoprire l’Europa”, promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere. Un evento nazionale che ha visto il coinvolgimento di scuole, enti di formazione e ricerca, Università ed enti culturali, artisti e professionisti provenienti da ogni parte d’Italia.