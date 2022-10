RISCOPRIRE L’EUROPA: SEMINARIO SU RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming alle ore 10.30 del seminario di approfondimento sulla riqualificazione e rigenerazione urbana, all’Auditorium del Parco, nell’ambito del Festival “Riscoprire l’Europa” che ha l’obiettivo di proiettare i giovani al futuro con una prospettiva internazionale e consapevole e, contemporaneamente, riscoprire le radici della propria terra natia, che seppur ferita da una terribile catastrofe naturale, ha saputo offrire un’occasione di rinascita, crescita e rinnovata vitalità, portata a esempio anche a livello internazionale.

Intervengono al seminario, dopo i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e Paolo Vicchiarello, responsabile della Struttura di missione Anniversari della presidenza del Consiglio dei ministri, l’architetto Alfonso Femia, responsabile del progetto Scu all’Aquila, a cui si devono opere significative di rigenerazione urbana in Francia e in Italia e numerosi interventi in diverse città europee, Salvatore Provenzano, titolare dell’Usra, , Guendalina Salimei, architetto di T-Studio, Alejandra Alfieri, coordinatrice di ReTake, Giulia Monteleone, Poliferie, Vienna Held, antropologa.

Oggi in programma poi dalle 17.00 all’una di notte l’Isola Sonante nelle strade, cortili e piazze dell’Aquila, e alle ore 21,00 all’Auditorium lo spettacolo “Un passato senza veli – Le grandi dive del Burlesque” di Giulia Di Quilio.

Nella cupola geodetica allestita davanti all’Auditorium, intanto, è visitabile la mostra fotografica “Sisma 6 aprile 2009 – Rinascere”, a cura dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra), che ripercorre la trasformazione che alcuni edifici storici del centro hanno subìto a seguito del restauro post-terremoto: dieci pannelli bifacciali, con da un lato immagini del 2009 e dall’altro foto con la stessa inquadratura realizzate dopo la riconsegna dei lavori. Accanto ad ogni foto, un Qr code permette di geolocalizzazare il palazzo ed eventualmente condurre il visitatore alla sua scoperta.

L’esposizione sarà visitata oggi dal sindaco Biondi, da Vicchiarello e da

Promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione sisma 2009, Comuni del cratere, proprio per lanciare un messaggio di speranza e ottimismo a tutta la cittadinanza aquilana e, in particolare, ai giovani del cratere, vede il coinvolgimento di scuole, enti di formazione e ricerca, Università ed enti culturali, artisti e professionisti provenienti da ogni parte d’Italia.