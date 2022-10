L’AQUILA – Europa è nata in Oriente. Nelle terre dei Fenici. Fu Giove, innamorato di lei, a portarla via mare in Occidente dopo averla ingannata sotto le sembianze di un mansueto toro bianco. Moya è una barca inglese che ha passato gran parte della sua esistenza in Inghilterra. Data la situazione attuale, con la Brexit e il vento dei nazionalismi, lo storico e skipper Piero Tassinari e lo scrittore Paolo Rumiz sentono il bisogno di mostrare che cosa significa essere europei, cos’è l’Europa, e quindi rintracciare dove nasce Europa, da qui la follia di trasformare Moya in un toro, trovare le corna… Zeus che si trasforma in toro, rapisce Europa dalla Fenicia, dall’Asia, la porta in Europa. Così comincia un viaggio nel Mediterraneo, tra la Turchia e la Grecia, alla ricerca di Europa.

Questo in sintesi il tema, quanto mai attuale, di “Alla Ricerca di Europa” di Alessandro Scillitani, documentario per riflettere su cos’è l’Europa, che sarà proiettato questa sera alle 21 all’Auditorium del Parco all’Aquila, con ingresso libero, nell’ambito del Festival “Riscoprire l’Europa”, promosso da Comune dell’Aquila, Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di proiettare i giovani al futuro con una prospettiva internazionale e consapevole e, contemporaneamente, riscoprire le radici della propria terra, con ben 38 eventi in otto giorni.

La giornata di oggi si aprirà “Sport di tutti” allo stadio “Gran Sasso-Italo Acconcia”, alla quale partecipano gli ex calciatori Vincent Candela e Luigi Di Biagio, una rappresentanza della As Roma Calcio Femminile, Stella Polare – Special team, Ezio Memmo, presidente della Lega nazionale dilettanti-Figc Abruzzo, Laura Tinari, responsabile Calcio Femminile Lnd-Figc Abruzzo.

Alle ore 15,00 partita di calcio Special Team Asd Stella Polare vs rappresentativa provinciale Figc. Alle ore 16,30 esibizione ginnastica ritmica Asd L’Etoile, alle 16,45 talk show con ospiti a bordo campo. Infine la proiezione di “Alla Ricerca di Europa” di Alessandro Scillitani

La giornata di domani martedì 11 ottobre sarà incentrata su ambiente e transizione ecologica, uno dei temi cardine del Festival insieme a digitalizzazione, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute.

All’Auditorium del Parco alle ore 17,00 seminario di approfondimento presentato da Daniele Coscarella, intervengono Margherita Pevere, artista e ricercatrice, Alan Cappelli Goetz, attore di origine belga e italiano di adozione, impegnato come divulgatore di sostenibilità sui social media, in cui condivide e promuove uno stile di vita sostenibile anche attraverso importanti collaborazioni, Teresa Agovino, ingegnere ambientale, consulente di turismo sostenibile ed imprenditrice sociale, Alex Bellini, esploratore diventato noto al grande pubblico per le sue imprese estreme, tra cui le traversate oceaniche a remi, in solitaria e in completa autonomia, e Giorgio Bartocci, artista poliedrico, attivo da oltre vent’anni come writer, muralista e designer.

Alle 18,30 nella cupola geodetica allestita davanti all’Auditorium – e che ospita la mostra fotografica “Sisma 6 aprile 2009-Rinascere”, a cura dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (Usra) – focus con Pevere e Bartocci all’opera.

Sempre martedì, nell’ambito degli eventi che coinvolgono i comuni del cratere sismico del 2009, al centro polifunzionale di Villa Sant’Angelo alle 17,30 lo spettacolo “Marilù e i 5 sensi” a cura di Spazio Rimediato e alle 19,30 Viva la vida acustic duo, seguito da degustazione.

Il programma completo è disponibile sul sito www.riscoprireleuropa2022.it.