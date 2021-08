RISERVA BORSACCHIO: BELLACHIOMA, “STATO DI ABBANDONO, DANNO ALL’IMMAGINE PER ROSETO”

ROSETO – “Come riportato dalle cronache di questi giorni, si registra l’invasione dei cinghiali nella Riserva del Borsacchio invasa con grave danno per gli agricoltori e per l’immagine turistica della città. Quella che doveva essere una Riserva finalizzata sì alla conservazione della natura, ma anche “motore” dello sviluppo e del turismo sostenibile di Roseto, si è trasformata in un regno dell’abbandono e dell’incuria, simbolo negativo di Roseto”.

Così in una nota Giuseppe Bellachioma ( Lega ), deputato e candidato consigliere al Comune di Roseto.

“Il piano di assetto naturalistico (PAN) recentemente adottato dal Consiglio Comunale, dopo anni di lungaggini e ritardi, è connotato da gravi errori che ne inficiano la legittimità; si rischia cioè di non vedere mai attivata la Riserva che può rimanere un’area vincolata fine a se stessa, con grave danno sia per le esigenze di conservazione della natura che per la valorizzazione turistica dell’area – afferma Bellachioma -. Un piano incompleto, senza copertura finanziaria per gli indennizzi dovuti ai proprietari, senza il programma pluriennale delle attività, senza il necessario coordinamento con programmi idonei ad attrarre finanziamenti comunitari e regionali, destinato invece a perpetrare nel tempo lo stato di abbandono della Riserva”.

“In questo contesto, l’invasione dei cinghiali rappresenta solo la punta dell’ iceberg che la paralisi amministrativa di questi anni ha prodotto: solo slogan per carpire i consensi dei cittadini, cui non seguono le attività necessarie per l’avvio di programmi e progetti.

Al contrario, la Lega, insieme agli alleati nelle elezioni amministrative di ottobre, cioè: Fratelli d’Italia e Forza Italia, crede fermamente nella Riserva e con il Sindaco Willam Di Marco, in collaborazione con Governo Regionale e Ministero per la Transizione Ecologica, ne farà il fiore all’occhiello di Roseto e il fulcro del turismo sostenibile della Regione”, conclude Bellachioma.