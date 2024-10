RISERVA BORSACCHIO: COMMISSIONE TERRITORIO VOTA TESO BASE PROGETTO DI LEGGE, OK A PROPOSTA GIUNTA

L’AQUILA – Il lavoro di riforma sull’articolo 25 della legge regionale n. 4/2024, che ha ridotto i confini della “Riserva naturale guidata del Borsacchio”, partirà dal testo base del progetto di legge proposto dalla Giunta regionale.

Lo ha deciso questa mattina la II Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” che, con il voto favorevole dei soli Commissari di maggioranza, ha scelto di riaprire la discussione sul Borsacchio seguendo il percorso normativo indicato dall’Esecutivo.

Parere non favorevole, invece, sulla proposta alternativa che avevano presentato i consiglieri del Partito Democratico, Dino Pepe, Silvio Paolucci, Sandro Mariani, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Antonio Di Marco.

Il testo della Giunta è allineato alle indicazioni arrivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare dal Ministero dell’Ambiente, e tende a riconoscere come “provvisorio il perimetro tracciato dal citato art. 25 e a riconsiderare, tra l’altro, i confini della Riserva naturale nel rispetto delle procedure e delle garanzie partecipative previste dall’art. 22 della legge n. 394 del 1991”, così come si legge nella relazione del Pdl.

Le opposizoni chiedevano, invece, di ripristinare la storica perimetrazione della Riserva naturale del “Borsacchio”, abrogando l’art. 25.

Il presidente della Commissione, Emiliano Di Matteo, ha chiesto ed ottenuto l’inserimento, all’interno del testo normativo approvato, delle osservazioni del Comune di Roseto, contenute in una petizione depositata presso gli uffici del Consiglio regionale. Per la parte tecnica sono stati ascoltati il dirigente regionale del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, Sabatino Belmaggio, e Serena Ciabò, resposanbile Ufficio Parchi e Riserve.

Durante la prima parte di lavori, aggiornati alle ore 16, è stato espresso parere contrario, a maggioranza, sulla risoluzione, sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione, che chiedeva la revoca della Delibera della Giunta sull’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma. La Commissione sta ora esaminando il provvedimento amministrativo sull’approvazione del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

In audizione: Virgilio Morisi, presidente Associazione Iura Civitum ad Bonum Naturae ETS; Guglielmo Lauro, presidente Comitato Allevatori e Agricoltori del Territorio (A-A-T),