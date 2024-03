TERAMO – Il Ministero della Cultura ha espresso proprio parere sulla legge della Regione Abruzzo, la quale ha tagliato la Riserva del Borsacchio, sottolineando violazioni costituzionali che questa decisione comporta. Tale posizione è stata trasmessa ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo il parere del Ministero, la legge regionale violerebbe la Costituzione su tre fronti distinti. Primo, la mancanza di una riserva rende impossibile l’applicazione dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è fondamentale per la tutela del patrimonio paesaggistico. Secondo, la legge è stata approvata senza coinvolgere gli enti territoriali interessati, tra cui il Comune di Roseto e la Provincia di Teramo, violando così il principio di sussidiarietà e il diritto alla partecipazione delle autorità locali. Terzo, la legge apre la strada a interventi edilizi straordinari senza rispettare regolamenti comunali o piani urbanistici, mettendo a rischio la tutela e la conservazione del territorio.

Ad esultare Marco Borgatti, presidente Guide del Borsacchio, che evidenzia, “il ministero ha sottolineato che questa legge ha operato la sostanziale cancellazione della Riserva Borsacchio, in palese violazione del procedimento previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette e dell’articolo 117 della Costituzione, che sancisce il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. La mancanza di consultazione preventiva degli Enti Locali interessati e l’omissione nell’individuare gli obiettivi da perseguire e valutare gli effetti prodotti sono elementi chiave che sottolineano l’irregolarità di questa legge. L’attenzione ora si sposta sulla decisione del Governo riguardo alla promozione della questione d’incostituzionalità davanti alla Corte Costituzionale. Il termine per questa azione è fissato entro i 60 giorni dalla pubblicazione della legge, ossia entro il 25 marzo 2024. Si tratta di un momento cruciale per la tutela del patrimonio ambientale e culturale della regione Abruzzo e per il rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana”.

Sulla vicenda interviene il consigliere regionale del Partito Democratico Dino Pepe.

“Mentre la Presidente del Consiglio dei Ministri era in visita alla Camera di Commercio di Teramo, a sostegno del Candidato Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, da Roma e più precisamente dal Ministero della Cultura – Ufficio Legislativo è arrivata una doccia fredda per il governo regionale uscente: con una nota puntuale e dettagliata viene riconosciuto a livello centrale l’errato procedimento seguito nella notte nefasta del bilancio per la riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, esplicitando quindi tutti i gravissimi vizi formali e sostanziali che porteranno all’annullamento”.

“Siamo di fronte ad una bocciatura eclatante, che certifica l’inadeguatezza del governo regionale a guida Marsilio – commenta Pepe -. È una nota netta, senza possibilità di appello, che rafforza quanto avevamo già prontamente contestato l’indomani del voto: la riperimetrazione del Borsacchio è illegittima, come già era avvenuto con il Parco Sirente-Velino, poiché manca ogni tipo di coinvolgimento dei territori, delle istituzioni locali e delle associazioni. Non sono bastate le quasi 30.000 firme raccolte dai cittadini e dalle associazioni; non è bastata la richiesta dell’opposizione di rivedere il provvedimento e tornare alla perimetrazione originale della riserva; ora il Presidente Marsilio non vorrà fare orecchie da mercante davanti ad una nota ufficiale di un Ministero guidato da esponenti della sua stessa maggioranza”.

“Lo stesso Ministero certifica quanto denunciamo da mesi: l’arroganza di un governo regionale sordo davanti alle esigenze degli abruzzesi, incapace di dialogare con il territorio; un governo regionale che ha fatto della boria il proprio tratto distintivo. Eravamo certi della illegittimità del provvedimento regionale, frutto di un blitz notturno messo in campo da i consiglieri regionali di centrodestra Di Matteo, D’Annuntiis, Cipolletti, Rompicapo e Cardinale (oltre a Febbo). Ora, davanti ad un simile fallimento, avranno almeno il buonsenso di chiedere scusa ai nostri concittadini? Il 10 marzo abbiamo l’occasione di archiviare questa brutta pagina delle istituzioni regionali scegliendo Luciano D’Amico Presidente”, conclude Dino Pepe,

Dichiara Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione: “Anche il Ministero della Cultura boccia Marsilio sulla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio. In pratica la Regione aveva deciso di cancellare la riserva, il governo non ha potuto che dire no a questo scempio nella forma e nella sostanza”. “L’ufficio legislativo del Mic evidenzia tutti i vizi di una delibera sconcertante, per la riserva, per la tutela dell’ambiente, per tutto il territorio. Tutto quello che noi avevamo denunciato da subito. Una decisione calata dall’alto, senza alcuna relazione tecnico-scientifica, senza mai coinvolgere gli Enti locali. Per Marsilio si tratta di una stroncatura netta, a conferma di quanto poco il governatore uscente conosca l’Abruzzo e si interessi del territorio. Cose che gli elettori abruzzesi hanno ormai capito bene, dopo cinque anni di pessimo governo regionale. Domenica – conclude – potranno finalmente voltare pagina”.