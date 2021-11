RISERVA BORSACCHIO: PER GIORNATA MONDIALE DELL’ALBERO PIANTUMAZIONE DI UN ULIVO

TERAMO – Il 21 novembre in occasione della giornata nazionale dell’albero le guide del Borsacchio pianteranno un ulivo in ricordo di una volontaria scomparsa di recente è da sempre impegnato nel mondo dell’ambiente: Maria Assunta Ambrogi.

“Sarà piantato nella zona in cui sono già stati posti degli ulivi per ricordare persone scomparse della nostra città sulla zona di via Makarska verso il mare. Legare la memoria , l’impegno in vita ad un elemento naturale che da e migliora la vita. Un legame non solo ideale ma pratico fra uomo e natura. Per questo verrà piantato nella giornata nazionale dell’albero. Un albero produce ossigeno, mitiga le temperature, aiuta la socialità. Gli alberi sono essenziali per il nostro futuro. Per questo legheremo un pezzo di futuro a ricordare una storia di vita che ha sempre aiutato i giovani a capire un futuro che sarà sempre più sostenibile, si legge nella nota