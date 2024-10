RISERVA BORSACCHIO: RECORD DI 20MILA PRESENZE IN PRIMAVERA ED ESTATE TRA VISITE ED EVENTI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Riserva Naturale Borsacchio, nel teramano, ha vissuto un anno straordinario, con un significativo aumento delle attività e della partecipazione rispetto al 2023. Il 2024 si è concluso con numeri impressionanti: circa 7.000 studenti e 13.000 partecipanti complessivi tra eventi, escursioni, visite guidate, gite scolastiche ed Erasmus. Attività Didattiche e Piantumazioni.

“La primavera”, si legge in una nota, “è stata un periodo chiave per il coinvolgimento delle scuole. Abbiamo accolto studenti da tutto l’Abruzzo e visitato numerosi istituti scolastici. In totale, sono stati realizzati 86 incontri tra la riserva e le scuole, concentrando l’attenzione sull’educazione ambientale e la sensibilizzazione. In collaborazione con le scuole di Roseto, sono stati piantati alberi e piante per impollinatori sia nelle scuole che nelle aree pubbliche della Riserva Borsacchio, e sono state installate casette per le api, con l’obiettivo di tutelare la biodiversità. Progetti Erasmus ed Escursioni Quest’anno la Riserva ha ospitato quattro progetti Erasmus, di cui uno di particolare rilievo che ha coinvolto 40 studenti provenienti da tutta Europa”.

Per 10 giorni, questi giovani hanno lavorato insieme per elaborare materiale informativo e promozionale multilingua, arricchendo l’offerta educativa della riserva e aiutando a far conoscere meglio questo patrimonio naturale anche a livello internazionale. Parallelamente, abbiamo organizzato sei escursioni settimanali, incluse due uscite in e-bike per piccoli gruppi, permettendo ai visitatori e turisti di scoprire le bellezze naturali della riserva. Inclusione e Accessibilità Grazie all’utilizzo della Jolette e della Cargo Bike, quest’anno abbiamo potuto accompagnare oltre 112 ragazzi, uomini e donne speciali che, senza il nostro supporto, non avrebbero potuto visitare la riserva o altre aree naturali vicine. Questo ha rappresentato un grande traguardo nel nostro impegno per garantire che la bellezza della Riserva Borsacchio sia accessibile a tutti”.

“Quest’anno, oltre ai dodici grandi eventi programmati, sono stati realizzati altri nove eventi straordinari, approfittando di ottime opportunità. Particolarmente apprezzati sono stati gli eventi dedicati alla raccolta fondi per l’oncologia, il rilascio delle tartarughe marine e le attività notturne con gli astrofili. Concerti e spettacoli teatrali alla Fonte dell’Accolle hanno attirato migliaia di persone, in particolare per il rilascio delle tartarughe. Monitoraggio, Tutela e Manutenzione Le attività di monitoraggio quotidiano hanno coperto oltre 800 km percorsi a piedi e 800 ore dedicate alla manutenzione delle aree protette. Ci siamo concentrati in particolare sulla protezione dei nidi di fratino e tartaruga marina. Ogni settimana, abbiamo svolto almeno tre attività di pulizia manuale dell’area costiera e la manutenzione mensile della Fonte dell’Accolle, che curiamo ormai da anni”.

“In totale, tra eventi e attività di tutela, sono state svolte 112 attività nella primavera e nell’estate, con oltre 900 km percorsi e oltre 900 ore di volontariato. Team Building e Collaborazioni Novità di quest’anno sono state le attività di team building, che hanno coinvolto importanti aziende italiane. Dirigenti e dipendenti hanno lavorato insieme come volontari in riserva, rafforzando la coesione tra i membri del proprio team. Coinvolgimento della Comunità e Difesa della Riserva Oltre alle attività in riserva, abbiamo supportato i principali eventi del Comune di Roseto e collaborato con altre associazioni locali. Grazie alla passione e all’impegno dei nostri volontari, abbiamo accolto un totale di 20.000 visitatori, tra monitoraggi, escursioni e grandi eventi. Questo sforzo è stato particolarmente significativo nel contesto della battaglia per difendere la Riserva Borsacchio, ridotta a soli 25 ettari. Tuttavia, la lotta per la sua protezione continua, con il supporto di cittadini e turisti che, con striscioni e bandiere, si uniscono alla causa per salvaguardare questo prezioso patrimonio naturale. Grazie ai nostri volontari e a tutti i partecipanti, il 2024 è stato un anno di grande successo per la Riserva Naturale Borsacchio. Il nostro impegno proseguirà per continuare a preservare e valorizzare questo splendido angolo di natura tra colline e mare”.