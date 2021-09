RISERVA BORSACCHIO: SPUNTA PROPOSTA RIPERIMETRAZIONE, PER “POSSIBILITA’ SVILUPPO TURISTICO”

ROSETO – “In zona c’è un fortissimo malcontento nei confronti dell’attuale assetto della Riserva Regionale, per questa ragione è necessario rivederne i confini, Il nostro progetto di riperimetrazione è risolutivo riguardo le feroci polemiche che ci sono state a Roseto sull’argomento Riserva negli ultimi tre mesi, dopo l’approvazione del Piano di assetto naturalistico in Comune. Questo progetto coniuga infatti la protezione di gli aspetti ambientali e paesaggistici di pregio con il rispetto per la popolazione e con le possibilità di sviluppo turistico”.

Così il presidente e portavoce dell’Associazione agricoltori, residenti e proprietari Roseto zona Borsacchio, Pierpaolo Mori.

“La nostra Associazione è nata da meno di un mese per dare voce a questo malcontento e sulla nostra pagina Facebook Associazione Roseto Borsacchio, tra like sulla pagina e like sui post, siamo a quasi mille da fine agosto ad oggi. In zona ci sono molto meno di 1.000 residenti e quindi se li confrontiamo con i like sulla pagina emerge il forte interesse che ha suscitato l’iniziativa. È come se fossimo andati a scoperchiare una pentola dove bolliva il malcontento popolare. Abbiamo inoltre ricevuto molta attenzione da tutti i media, con interviste nelle principali televisioni e testate e siti web abruzzesi.