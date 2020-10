RISERVA BORSACCHIO: VANDALI CON IL SUV GETTANO A MARE ROTOBALLE

TERAMO – Ancora vandali e incivili che prendono di mira la spiaggia della Riserva Borsacchio nel tratto a nord in prossimità di Cologna Spiaggia, sulla costa teramana.

Grazie ad una segnalazione, i volontari hanno trovato delle “rotoballe” (balle di fieno arrotolate) lanciate in mare.

“Non potevamo credere ai nostri occhi – spiega Marco Borgatti , presidente delle Guide -. Quelle balle di fieno erano state poste dal proprietario del terreno per impedire l’ingresso abusivo nei suoi terreni e per evitare l’ingresso di Suv sulla spiaggia dell’area protetta. Purtroppo non bastano a fermare i vandali che corrono sulla spiaggia con mezzi a motore, ma calmieravano il fenomeno. Probabilmente qualcuno era deciso ad entrare in macchina in spiaggia ed ha lanciato in mare, con somma fatica, le balle di fieno”.

“Abbiamo subito denunciato l’accaduto alla Guardia Costiera ed al Comune di Roseto degli Abruzzi. Ormai gli episodi di idiozia e teppismo nella riserva non si contano. Questa settimana delinquenti hanno sottratto o distrutto circa 500 metri di delimitazioni in corda e pali a protezione del’area delle dune e del giglio di mare. Un’area di progetto autorizzata dal comune per tutelare le specie protette della riserva e proteggere la duna, studiando quanto mitiga l’impatto dell’erosione costiera un percorso di rinaturalizzazione. Non serve un PAN per predisporre controlli adeguati”.

