RISERVA CALANCHI DI ATRI: AL VIA STAGIONE DI EVENTI ED ESCURSIONI

ATRI – La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri – Oasi WWF torna a presentare il calendario di attività estive.

Anche per questo anno, sono numerose le proposte per piccoli e adulti che animeranno con cadenza settimanale i mesi di luglio e agosto, per promuovere i valori della tutela e salvaguardia dell’ecosistema calanchivo. Il programma, come di consueto, è promosso in collaborazione con il Comune di Atri, l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette (IAAP)e naturalmente il WWF Abruzzo.

A partire da martedì 4 luglio 2023, le settimane in Oasi saranno così caratterizzate: ogni martedì e venerdì dalle ore 17,30, “Escursioni e passeggiate tematiche con aperitivo al tramonto”, per scoprire la geomorfologia dei calanchi e i suoi tesori di biodiversità; il mercoledì alle ore 18, spazio al benessere con la pratica dell’ “Okido Yoga in Natura”; il giovedì, invece, accoglie la novità di questa edizione 2023: a partire dalle ore 17,30 arrivano i “Laboratori di cucina tipica”, per scoprire l’arte del cucinare bene e sano.

La settimana in Oasi si conclude con il “Laboratori ludo-didattici per bambini” (dai 6 anni in su) proposti ogni venerdì – in concomitanza con la passeggiata alla scoperta dei calanchi: i più piccoli possono avvicinarsi ai temi della sostenibilità e conoscenza della cultura locale attraverso percorsi progettati su misura per loro. Le attività – proposte in collaborazione con l’Associazione L’Istrice e altre associazioni locali – sono tutte a prenotazione obbligatoria e con posti limitati. Per avere informazioni circa le modalità di adesione e partecipazione, è possibile telefonare al seguente numero 3315799191.

Il calendario settimanale si arricchisce, inoltre, di eventi speciali. Appuntamento con “La luna le stelle e i Calanchi” nelle serate del 1° e 2 luglio: a partire dalle ore 21, escursione al chiaro di luna accompagnata da un momento degustativo; lo stesso appuntamento, arricchito dalla partecipazione di esperti astrofili, torna anche nel mese di agosto, il 1° e 31; mentre la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, sarà dedicata all’osservazione esclusiva delle stelle, anche in questa occasione, con la guida di esperti astrofili.

Diversi anche gli eventi dedicati alla cultura con musica, teatro, feste e libri: il 26 luglio alle ore 19 spettacolo teatrale dal titolo ‘Maja, storie di donne dalla Majella al Gran Sasso’, racconti e canti per attrice sola e “Vasanicola”, di e con Francesca Camilla D’Amico: un racconto della tradizione contadina femminile abruzzese, fatto attraverso canti popolari femminili e leggende fiabesche legate alle montagne abruzzesi. Luglio si conclude con un evento dedicato agli amici a quattro zampe: domenica 30, alle ore 18, torna la terza edizione della Festa del Cane in collaborazione con il Canile Comunale di Atri.

Per la rassegna “Libri In Oasi”, con la Libreria On The Road, quattro appuntamenti, tutti da vivere e leggere: sabato 7 luglio, ore 19,30, “Abruzzo-Cile A/R. Viaggio alla scoperta” di Edicola Ediciones, editore a cavallo tra due culture; il 22 luglio, sempre alle 19,30, serata di letture a cura di Patrizia Di Fulvio; sabato 5 agosto, Peppe Millanta presenta il suo “Cronache di Dinterbild”- neo edizioni (ore 19); il 19 agosto, infine, “Festa e Fiera” di Adriana Gandolfi e Michela di Lanzo – Radici Edizione (ore 19).

“Anche questa estate si presenta ricca di numerose iniziative, tutte attentamente pensate e progettate per offrire ai sempre più numerosi visitatori, diverse chiavi di lettura e scoperta del nostro meraviglioso patrimonio di natura e cultura, custodito nell’ecosistema dei Calanchi di Atri. – afferma il direttore della Riserva Adriano De Ascentiis – Il percorso escursionistico è libero e fruibile anche in autonomia, la raccomandazione è di seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel dettaglio sul sito www.riservacalanchidiatri.it, al fine di poter vivere al meglio l’esperienza nei e tra i calanchi; chi desidera invece affidarsi al nostro racconto, riceverà le adeguate indicazioni dalla segreteria organizzativa sempre disposta a rispondere a tutte le richieste e curiosità”.