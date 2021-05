RISERVA DEI CALANCHI DI ATRI: ALLESTITA PRIMA STAZIONE DI RIPARAZIONE E-BIKE D’ ABRUZZO

ATRI – La stagione estiva è alle porte, le nuove aperture recentemente concesse con l’ultimo decreto ministeriale non hanno trovato impreparata la Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri Oasi WWF, pronta ad accogliere i sempre più numerosi visitatori con diverse e importanti novità.

Prime tra tutte l’allestimento di una stazione di riparazione per e-bike. La prima in Abruzzo. La stazione è stata allestita nello spazio antistante l’ingresso al centro visite della Riserva. Una scelta ben ponderata e voluta per garantire il servizio in ogni momento del giorno e della notte. Le altre novità riguardano il settore della comunicazione e degli arredi.

Poter essere ben visibili sulla rete e offrire informazioni utili e immediate è di vitale importanza. Di qui la scelta di realizzare un nuovo sito web: il mezzo di comunicazione, online da qualche giorno al seguente link www.riservacalanchidiatri.it, è stato progettato raccogliendo i suggerimenti dei tanti visitatori e accogliendo i numerosi commenti lasciati su tripadvisor, la piattaforma di viaggi più grande del mondo.

Un’attenta gestione, tuttavia, richiede non solo un’efficace comunicazione digitale ma anche un’adeguata segnaletica in loco che consenta ai visitatori di raggiungere agevolmente l’area naturalistica. Di qui la scelta di allestire un nuovo pannello sul piazzale del Colle della Giustizia per meglio orientare i nuovi visitatori e facilitare il loro arrivo a destinazione. I nuovi arredi predisposti nell’area del Centro Visite, infine, completano il giro delle migliorie apportate dalla Riserva al fine di rendere sempre più piacevole e coinvolgente l’esperienza di visita dell’Oasi dei Calanchi.

“Le escursioni in e-bike rappresentano un settore fortemente in crescita. Sono sempre più numerosi i visitatori che scelgono questa modalità per conoscere il nostro prezioso patrimonio naturalistico, – spiega il Direttore della Riserva Adriano De Ascentiis – per tale motivo abbiamo ritenuto utile non solo predisporre una colonnina di ricarica, ma anche una stazione di riparazione gratuita a disposizione di tutti i visitatori che ne dovessero aver bisogno”.

“Siamo pronti, dunque, per ripartire con la stagione turistica – dichiara l’Assessore ai Parchi del Comune di Atri Alfonso Di Basilico – a breve pubblicheremo il cartellone degli eventi estivi 2021 che, come ogni anno, sarà ricco di numerose e diverse proposte. Tutte da vivere nel rispetto della natura e delle norme anti Covid-19″.