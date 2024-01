RISERVA DEL BORSACCHIO: ACERBO, “MARSILIO SMASCHERA FINTA OPPOSIZIONE PD, MA NON VALE SCARICABARILE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Le dichiarazioni del presidente Marco Marsilio confermano le accuse che ho immediatamente rivolto all’opposizione che è stata complice del blitz e in particolare al Pd che con la sua astensione ha mostrato un’aperta connivenza. Luciano D’Amico dovrebbe mettere fuori dalle liste tutti consiglieri uscenti”.

Lo scrive in una nota Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, coordinamento Unione Popolare, che oggi pomeriggio parteciperà alla manifestazione ambientalista a Roseto degli Abruzzi (Teramo) in difesa della Riserva del Borsacchio.

“Marsilio però – sottolinea Acerbo – non può cavarsela con lo scaricabarile perché è la sua maggioranza che ha proposto e approvato la cancellazione della Riserva. Inoltre la dichiarazione di Marsilio mostra una grave incompetenza. Per concludere l’iter del Piano di Assetto Naturalistico che invoca Marsilio bisogna innanzitutto abrogare l’emendamento notturno e restituire alla riserva il suo perimetro originale. Se Marsilio avesse cognizione delle procedure saprebbe che, come ha comunicato l’assessore Emanuele Imprudente, che la Regione ha concluso l’esame del PAN il 27 dicembre”.

“Se la destra non avesse cancellato la Riserva oggi all’ordine del giorno sarebbe l’approvazione definitiva del Pan. Quindi Marsilio innanzitutto deve mettere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale l’abrogazione dell’emendamento di Mauro Febbo“.