RISERVA DEL BORSACCHIO: AL VIA FITTO CALENDARIO ESTIVO CON IL “RESPIRO DELLA NATURA”

ROSETO – “Respiro di Natura”: il 15 giugno apre la fase estiva del progetto “La lunga estate della Riserva Borsacchio” dopo il successo della prima fase, dedicate alle scuole, chiusa con 5.400 studenti per chiedere con forza la salvezza della Riserva Borsacchio di fatto cancellata dalla Regione Abruzzo

L’Associazione Guide del Borsacchio annuncia la conclusione della prima parte del progetto “La lunga estate della Riserva Borsacchio”, patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dalla Provincia di Teramo e dalla Regione Abruzzo.

Il progetto, iniziato nella primavera del 2025 e in programma fino all’autunno 2025, nasce con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta turistica e ambientale, portando studenti, cittadini e turisti a vivere la Riserva anche nei mesi lontani dal picco del turismo balneare e far comprendere come la Riserva sia da valorizzare, non cancellare.

La prima fase, dedicata al mondo scolastico, ha registrato oltre 5.400 presenze tra bambini, ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, coinvolti in escursioni, laboratori e attività educative nella Riserva tra costa e colline. Sono state organizzate oltre 80 uscite, molte delle quali legate a progetti di mobilità sostenibile con l’utilizzo del treno e della bici per raggiungere la Riserva in modo ecologico.

Importante anche l’impegno nelle attività di sensibilizzazione ambientale, con la partecipazione di scuole, scout e volontari in giornate dedicate alla pulizia di arenili, sentieri e della storica Fontana D’Accolle. Abbiamo messo a dimora oltre duecento alberi nelle scuole e negli spazi pubblici.

Dopo il periodo estivo dedicato ad eventi per cittadini e turisti il progetto riprenderà con una nuova fase internazionale che vedrà protagonisti studenti Erasmus+ da tutta Europa, a conferma dell’interesse sempre più ampio per la Riserva Borsacchio, nonostante il taglio della sua estensione e l’assenza di strumenti di pianificazione.

La stagione estiva di eventi si apre ufficialmente domenica 15 giugno alle ore 18:30 con “Respiro di Natura”, un’escursione con partenza dal cancello del Villaggio Lido d’Abruzzo a Roseto che condurrà i partecipanti su una spiaggia isolata della Riserva Borsacchio per una sessione di yoga al tramonto, guidata dal maestro Alessandro Ferretti.

Il calendario estivo, parte integrante del progetto “La lunga estate della Riserva Borsacchio”, proseguirà con oltre 90 eventi fino a ottobre, grazie all’impegno dei volontari e della comunità. Un percorso che conferma come la Riserva continui a vivere e a crescere dal basso, con passione e partecipazione, nonostante le difficoltà per chiedere di salvare e non cancellarla. Non solo Roseto ma i cittadini Italiani ed Europei chiedono la sua salvezza.