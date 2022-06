RISERVA DEL BORSACCHIO: “ANCORA AUTO CHE SFRECCIANO SULLA PISTA CICLABILE”

ROSETO – “Il 2 Giugno è stata una festa. Una pedalata a staffetta con centinaia di ciclisti da San Benedetto e Pescara verso Pineto, La fortuna è stata dalla nostra. Poco dopo il passaggio della carovana per il tratto ciclabile della Riserva Borsacchio per l’ennesima volta una macchina è entrata nel tratto ciclabile, fermata da passanti e volontari ha rigirato correndo a tutta velocità con pericolo enorme per i numerosi passanti. Bastava che quel veicolo entrasse mezz’ora prima ed era una tragedia”.

La denuncia, l’ennesima su auto che utilizzano la pista ciclabile arriva dalle guide della Riserva marina del Borsacchio.

“Il motivo di questi episodi è semplice. Mancano i paletti di delimitazione all’ingresso della ciclabile. Sono stati prima vandalizzati e per un anno li abbiamo rimessi a spese dell’associazione. Da un anno sono stati di nuovo distrutti e da allora decine di macchine ogni settimana entrano sulla ciclabile e arrivano persino al mare”.

“Abbiamo fatto l’ennesima segnalazione oggi ma sarà l’ultima. E’ assurdo rischiare la salute e l’incolumità di centinaia di persone per pochi euro , tanto costano 4 paletti. Ci siamo anche offerti di metterli noi nuovi sotto autorizzazione del comune. Non ci hanno mai risposto. Se non verranno rimessi il prossimo esposto lo faremo per omessi controlli agli enti che devono vigilare. Per 20 euro è assurdo far rischiare centinaia di ciclisti”, concludono le guide.