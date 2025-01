RISERVA DEL BORSACCHIO: BEFANA SOSTENIBILE, CON VOLONTATRI CHE HANNO PULITO LA SPIAGGIA

TERAMO – Oggi, nella splendida cornice della Riserva Naturale del Borsacchio, i volontari delle Guide del Borsacchio hanno celebrato l’Epifania con una giornata di impegno e solidarietà dedicata alla tutela di questa preziosa area protetta. Vestiti da Befane, con nasi finti e cappelli natalizi, hanno trasformato una tradizione festiva in un’azione concreta per l’ambiente: la raccolta a mano dei rifiuti spiaggiati a seguito delle recenti mareggiate.

Nonostante il clima di festa, spiega il presidente delle Guide del Borsacchio, Marco Borgatti, “l’obiettivo è stato chiaro: mantenere viva l’attenzione sulla salvaguardia della “perla d’Abruzzo”, minacciata dal rischio di cancellazione. La Riserva del Borsacchio ha infatti vissuto un anno difficile, segnato da tentativi di ridimensionamento dei suoi confini, ma anche da una risposta collettiva di amore e determinazione da parte di associazioni, cittadini e volontari”.

“Oggi, la Befana Sostenibile è diventata simbolo di questa resistenza, unendo grandi e piccoli in un gesto di cura per il territorio – prosegue Borgatti -. È stato un momento per ricordare che la difesa dell’ambiente non si ferma, ma continua con azioni concrete e partecipazione. Guardando al futuro, il 2025 rappresenta una speranza di svolta per la Riserva del Borsacchio. Le Guide del Borsacchio e le associazioni ambientaliste auspicano un cambio di rotta da parte della Regione Abruzzo, affinché venga attivato il Piano di Assetto Naturalistico, essenziale per la gestione sostenibile dell’area, e vengano ripristinati i confini originari della Riserva, eliminando le frammentazioni che ne compromettono l’integrità. La Befana ha portato carbone alle difficoltà e dolci speranze per il futuro: un futuro in cui il Borsacchio possa finalmente godere della protezione che merita e continuare a essere un luogo di bellezza e biodiversità”.