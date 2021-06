RISERVA DEL BORSACCHIO: ESTATE DI EVENTI, SI PARTE CON NATURA E YOGA

ROSETO – Le Guide del Borsacchio anche quest’anno hanno deciso di lanciare un calendario importante di eventi nella Riserva Borsacchio. Una serie di eventi di livello aperti e gratuiti per promuovere l’area protetta e la città di Roseto. L’estate post lockdown della città punterà sulla natura, sugli spazi aperti e sulla storia e tradizioni locali. “Liberi di essere” è il titolo della serie di eventi , ben 13 che copriranno da Giugno a Ottobre .

Una grande opportunità a sostegno delle attività turistiche per offrire qualità in linea con i gusti delle nuove forme, sempre più orientate al green, di turismo. Dopo i successi e le oltre tremila presenze dello scorso anno, nel 2021 puntiamo ad incrementare tali dati a supporto della città e delle sue opportunità.

Il 13 Giugno 2021 si parte subito con “Una Riserva di Benessere al Tramonto. Natura e Yoga” , una meravigliosa escursione costiera nel mondo delle dune e del fratino con Yoga al tramonto con il maestra Alessandro Ferretti. Partenza alle ore 18.00 dai cancelli del Lido D’Abruzzo.

Oltre ai 13 grandi eventi le guide offriranno una serie di attività settimanali per piccoli gruppi, cittadini e turisti. Ogni lunedì, giovedì e venerdi le guide offriranno 5 modelli di visita:

Dalle cantine Mazzarosa Devincenzi alla Riserva , Viaggio Fra le Dune e il mondo del Fratino , Alla scoperta delle Quote, della Fonte e di Montepagano, BioWatching alla foce del Tordino, Yoga in riserva e CicloEscursioni in E-Bike nell’anello escursionistico della Riserva.Uno sforzo immane per i volontari che, ricordiamo, svolto senza contributi alcuni. Tutto svolto grazie al cuore e la passione dei volontari.

Calendario

13 Giugno 2021 -La Riserva del Benessere. Natura e Yoga al Tramonto

Escursione nel tratto costiero con Yoga a Cura di Alessandro Ferretti

16 Giugno 2021 Le Rose di Roseto

Escursione nel giardino delle Rose di Contrada Piano Grande e le sue 70 varietà

22 Giugno 2021 – Riserva di diritti

Escursione in Riserva in collaborazione con ARCI per i diritti di genere

24 Giungo 2021 – La Luna Piena e la Riserva

Escursione sotto la luna piena alla scoperta della delle dune e delle leggende

10 Luglio 2021 – In Bici verso il Vomano alla scoperta delle risaie

Viaggio in bici verso la ciclabile del Vomano per riscoprire le tradizioni delle risaie

24 Luglio 2021- La notte delle stelle della Riserva

Escursione notturna fra la Riserva con la narrazione e monologhi riguardanti il rispetto della natura e astrofili

13 Agosto 2021 – DALL’ULIVO MILLENARIO ALL’ELMO OSTROGOTO

Escursione lungo i crinali della Riserva alla scoperta della storia Romana con visita ai siti archeologici

21 Agosto 2021 -La notte in musica e teatro della riserva

Escursione con arrivo alla fonte d’accolle con musica polifonica e teatro dialettale

28 Agosto 2021 – La notte in bici verso la Torre del Cerrano

Escursione in bici sul tratto ciclabile fino alla torre del Cerrano con luna piena

11 Settembre 2021 -La Riserva e il lupo

Escursione verso il cuore della riserva alla scoperta della fauna selvatica e del lupo

25 Settembre 2021 – Rigenerazioni . Le nuove dune

Escursione e ripiantumazione dei gigli di mare del progetto salva duna

16 Ottobre 2021 – Viti in Riserva

Escursione alla scoperta delle antiche viti costiere e presentazione produttori locali

30 Ottobre 2021 – Dalle Quote a Montepagano. Le origini

Escursione dagli antichi percorsi verso Montepagano per la storia e le origini di Roseto.