RISERVA DEL BORSACCHIO: NATE 70 TARTARUGHINE, SCHIUSA PRESIDIATA E PROTETTA DAI VOLONTARI

ROSETO – Sono 70 le tartarughine nate dalle uova deposte sulla spiaggia della riserva marina del Borsacchio, sulla costa teramana, e che hanno raggiunto il mare. I volontari delle Guide del Borsacchio hanno monitorato l’area informando cittadini e turisti, sventando anche due episodi di vandalismo. In supporto anche l’Associazione Carabinieri e le Guardie ambientali.

Si legge nella nota delle Guide del Borsacchio: “dal 31 agosto siamo in presidio h24 con sole, pioggia e bufera. Giorni in cui siamo diventati tutti fratelli, sorelle, amici, amiche, compagni e compagne. Tanta fatica tanto sudore tante gioie tanto lavoro per cui nessuno riceverà contributi. 68 giorni in cui abbiamo sostenuto attivamente ed economicamente il presidio. È stato uno sforzo fisico, intellettivo ed economico importante. Ma ogni istante, è stato il miglior regalo per tutti noi. Pochi sanno ma in questi giorni degli hater hanno riempito di segnalazioni le autorità , ovviamente tutte chiuse quasi con ilarità, ma abbiamo dovuto lavorare anche con i legali nel frattempo”.