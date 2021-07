RISERVA DEL BORSACCHIO: SABATO EVENTO PER RILASCIO IN MARE TARTARUGA SALVATA E CURATA NEL 2013

Il 24 Luglio sarà liberare , grazie al Centro Studi Cetacei ed ai loro volontari, una tartaruga caretta caretta salvata e curata. Un evento che partirà dalla spiaggia libera di Roseto degli Abruzzi fra il Lido Papenoo e Rosa dei Venti , dove nel 2013 ci fu quell’incredibile ritrovamento di un nido di tartaruga.

L’inizio è previsto per le 16.30 con il racconto da parte dei volontari del CSC di come operano e curano le tartarughe che vengono ritrovate, dell’impegno e di come piccoli gesti posto aiutare il nostro mare un luogo più sicuro per le specie che la vivono.

Alle 17.00 arriverà la tartaruga, Sookie, e verrà mostrata in un’area protetta con corridoi per far defluire in maniera ordinata le persone.

Subito dopo, grazie all’ausilio della Capitaneria di Porto e dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano verrà imbarcata su un mezzo e portato al largo per liberarla oltre le reti da pesca. Il tutto sarà trasmesso in diretta sui social.

L’evento fa parte del calendario estivo delle guide del Borsacchio ed è patrocinato dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto. In collaborazione con le grandi associazioni nazionali e locali come in ogni occasione.

“Sarà un modo per tracciare un legame fra noi e il mare e dare un segnale di speranza e ricordare agli enti che quelle tartarughe che sono nate otto anni fa su quella spiaggia un giorno torneranno. Le tartarughe tornano dove sono nate. Un vanto per una città di mare”, commenta Marco Borgatti, presidente Guide Del Borsacchio .