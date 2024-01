RISERVA DEL BORSACCHIO: SINDACO DI ROSETO SCRIVE A REGIONE E RICHIEDE CONVOCAZIONE

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) Mario Nugnes ha scritto al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed ai capigruppo dell’Emiciclo per richiedere di essere convocato prima del prossimo Consiglio regionale, fissato per il 30 gennaio, per parlare del delicato e fondamentale tema della riperimetrazione della Riserva Naturale del Borsacchio.

In una nota, il primo cittadino spiega: “Facendo seguito alla missiva trasmessa in data 16/01/2024 prot. 2518 e alla Deliberazione n. 01/2024 del Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi ho chiesto di essere ascoltato dai vertici della Regione e del Consiglio regionale su questo tema di fondamentale importanza per il nostro territorio così da poter rappresentare le istanze della nostra comunità. Ad accompagnarmi in delegazione ci saranno la presidente del Consiglio comunale ed i capigruppo del nostro Consiglio comunale”.