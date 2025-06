RISERVA DEL BORSACCHIO: UN SUCCESSO DELLA TAPPA ROSETO-PINETO DELLA BICI PATTINATA ADRIATICA

ROSETO – Come da tradizione, anche quest’anno – per il 14° anno consecutivo – i volontari delle Guide del Borsacchio e della Fiabe del WWF hanno dato vita a una delle tappe più attese e festose della Bici Pattinata Adriatica 2025, a Roseto degli Abruzzi.

Lungo gli ultimi 15 km del percorso, decine e decine di ciclisti si sono radunati per partecipare a quello che si è confermato come il tratto più affollato e coinvolgente di tutta la manifestazione. Le Gargobike dell’associazione, biciclette artistiche e attrezzate con impianti musicali, hanno guidato il gruppo tra bandiere, cori e un’atmosfera di festa, colorando la tappa finale con un messaggio chiaro: la mobilità sostenibile è il futuro.

“L’iniziativa non è solo un momento di aggregazione, ma un vero e proprio atto di sensibilizzazione civica. Le Guide del Borsacchio chiedono con forza agli enti pubblici di proseguire e rafforzare le politiche per una mobilità moderna, sostenibile e inclusiva, dove camminare e pedalare diventino scelte naturali, quotidiane e necessarie per il benessere collettivo”.

“In un mondo che ha urgente bisogno di ridurre il traffico urbano, abbattere l’inquinamento e riscoprire il territorio in maniera lenta e rispettosa, eventi come la Bici Patinata Adriatica rappresentano un simbolo di cambiamento, un’occasione per vivere il territorio e respirare un’aria diversa — più pulita, più giusta, più umana”, conclude la nota.